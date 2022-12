2000 Rupees Note Ban: नोटबंदी के वक्‍त चलाया गया 2000 रुपए का नोट बंद हो- BJP सांसद की मांग, कहा- गलत काम के ल‍िए हो रहा प्रयोग, लोगों ने की जमाखोरी

Ban 2000 Rupees Note: बीजेपी सांसद ने कहा कि 2000 रूपये के नोट का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों और गैर-कानूनी व्यापार में हो रहा है। जिसकी वजह से सरकार को इसे बंद कर देना चाहिए।

BJP MP Demand 2000 Rupees Note Ban: सुशील मोदी (Photo- File)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram