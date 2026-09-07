Maharashtra News: महाराष्ट्र के मंत्री और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता गुलाबराव पाटिल ने शनिवार को कहा कि मराठी शिक्षकों को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम के स्कूलों से छात्रों को अपने यहां लाना चाहिए। बीजेपी ने रविवार को उनके इस बयान को अनुचित बताया।

जलगांव में शिक्षक दिवस के एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा, “जिस तरह बीजेपी हमारे लोगों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ले जाकर उन्हें अपने पाले में कर रही है, उसी तरह शिक्षकों को भी इंग्लिश मीडियम के स्कूलों से बच्चों को निकालकर मराठी स्कूलों में लाना चाहिए।” उन्होंने मराठी मीडियम के शिक्षकों से अपने स्कूलों में दाखिले को बढ़ाने का आग्रह किया।

मंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आज शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी मराठी मीडियम स्कूलों में छात्रों की संख्या को बनाए रखना और बढ़ाना है। उन्होंने आगे कहा, “समय बदल गया है और माता-पिता इंग्लिश मीडियम स्कूलों की ओर अधिक झुकाव दिखा रहे हैं। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश सीखे और आज के पिता अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं।”

भाजपा किसी को भी अपने पाले में ले लेती है- मंत्री

मंत्री ने कहा, “मैंने सुना है कि जलगांव के मराठी मीडियम स्कूलों में दाखिले बढ़ रहे हैं। जिस तरह भाजपा हमारे नेताओं को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ले जाती है, उसी तरह शिक्षकों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों से बच्चों को निकालकर मराठी माध्यम स्कूलों में लाना चाहिए। भाजपा किसी को भी अपने पाले में ले लेती है।”

परिवार नियोजन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा, “छात्रों की संख्या बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है और इसमें परिवार नियोजन की अहम भूमिका है। पहले परिवारों में तीन या चार भाई होते थे, इसलिए नामांकन अधिक रहता था। अब चलन यह है कि ‘हम दो, हमारे दो और उन्हें इंग्लिश मीडियम में भेज दो।’ यही चलन बन गया है।”

मंत्री ने शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड की रूपरेखा भी बताई। उन्होंने कहा, “जिस तरह माता-पिता बदले हैं, शिक्षकों को भी बदलना होगा। जैसा कि मैं हर भाषण में कहता हूं, स्कूल के हर शिक्षक को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। बाहर जींस या टी-शर्ट पहनें, लेकिन स्कूल के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए ताकि कोई भी आपको तुरंत शिक्षक के रूप में पहचान सके।”

बीजेपी ने मंत्री के बयान को बताया अनुचित

मंत्री के इस बयान को अनुचित बताते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राम कुलकर्णी ने कहा, “भाजपा कभी भी कार्यकर्ताओं को अपने पाले में नहीं करती। हम अपने काम से लोगों का दिल जीतते हैं और कार्यकर्ता स्वेच्छा से हमारे नेतृत्व और विचारधारा पर भरोसा करके हमसे जुड़ते हैं। शिक्षक छात्रों को अपने पाले में नहीं करते; वे उनमें अच्छे संस्कार डालते हैं ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। शिक्षकों के लिए बने मंच से राजनीतिक टिप्पणी करना अनुचित है।”

संजय राउत और सुप्रिया सुले ने क्या कहा?

शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, “गुलाबराव पाटिल की टिप्पणियों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। सत्ता परिवर्तन के समय पाटिल सबसे पहले पार्टी बदलेंगे।” एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा, “मुख्यमंत्री को अपने विधायकों और मंत्रियों पर लगाम लगानी चाहिए। हम इस तरह की राजनीति नहीं करते…”

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