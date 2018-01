मुसलमानों पर एक और बीजेपी विधायक का विवादास्पद बयान- दाढ़ीवालों को यहां न रोका होता तो यह जमीनें हमारी होती

मुस्लिमों को लेकर राजस्थान के अलवर से बीजेपी विधायक बनवारी लाल सिंघल के विवादित बयान के बाद अब एक अन्य बीजेपी विधायक ने चौंका देने वाली बात कही है। हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी एमएलए विक्रम सैनी ने एक बार फिर मुसलमानों पर निशाना साधा है। मुजफ्फरनगर के अतोली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुद को कट्टर हिंदू बताया और हिंदुस्तान को हिंदुओं का देश बताया। उन्होंने कहा, ‘मैं कट्टर हिंदूवादी हूं और यह मेरी पहचान है। मैं जातिवाद में पूर्ण विश्वास करता हूं। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है अर्थात यह हिंदुओं का देश है।’ बिना किसी नेता का नाम लिए विक्रम सैनी ने पुरानी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विभाजन के वक्त की बात करते हुए कहा, ‘कुछ नालायक नेताओं ने बिना दाढ़ी वालों को यहां रोक दिया था तो आज हम मुसीबत में हैं। ये भी अगर चले जाते तो ये सारी जमीनें हमलोगों की होती। आज बिना जाति भेद के सबको समान रूप से लाभ मिलता है। अब से पहले जितनी लंबी दाढ़ी होती थी उतना लंबा चेक मिलता था।’

UP BJP MLA Vikram Saini targets minorities, says that Muslims are a problem in our land and they should have left India during partition #BigotVikramSaini pic.twitter.com/l0YapUvP50

— TIMES NOW (@TimesNow) January 2, 2018