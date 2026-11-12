जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बुधवार को लापता हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के शव गुरुवार को डच्छन के धेरना जंगलों से बरामद हुए। एसपीओ बाबी चंद (57) और रशपाल कुमार (45) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जाच एजेंसियों को इस बात का शक है कि उनकी हत्या आतंकवादियों ने की है, क्योंकि उनके हथियार हमलावर लेकर फरार हो गए हैं। इस बीच किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने इस हमले का बदला लेने की मांग गृहमंत्री अमित शाह से की है।

बीजेपी विधायक शगुन परिवार ने किश्तवाड़ में दो एसपीओ के शव बरामद होने के बाद पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, मैं गृहमंत्री जी से यह मांग करती हूं कि इन दो SPO की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शगुन ने कहा, “हम मांग करते हैं कि 2 का बदला 4 से लिया जाना चाहिए।”

‘नापाक साजिशों से बाद नहीं आ रहा पाकिस्तान’

बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने कहा, “यह सच में एक दुखद घटना है। हमारे दो SPO मारे गए हैं। कल रात उनके लापता होने की खबर मिली थी और आज सुबह उनकी बॉडी मिली है। यह बहुत दुखद है। पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहा। हम गृहमंत्री जी से मांग करते हैं कि इन दो SPO की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि इन दो हत्याओं के बदले 4 आतंकियों को मार गिराना चाहिए।”

‘पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है’

कुलगाम और किश्तवाड़ की दोनों घटनाओं पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस दुखद घटना के बाद पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा है। खड़गे ने कहा है, “कुलगाम में CRPF जवानों पर हुए आतंकी हमले के ठीक एक दिन बाद किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की दुखद मौत से बहुत दुख हुआ। मैं हमारे बहादुरों की हिम्मत, बहादुरी और सबसे बड़े बलिदान को सलाम करता हूं। दुखी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और घायल जवानों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं।”

घाटी में 24 घंटे के अंदर 2 बड़े हमले

बता दें कि पिछले 24 घंटे में घाटी के अंदर दो घटनाओं ने तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। बुधवार को कुलगाम में बाइक पर सवार होकर आए आतंकियों ने CPRF की टीम पर उस वक्त हमला किया था जब मीरबाजार इलाके में नाकेबंदी की हुई थी। आतंकी आए और टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी करके वहां से फरार हो गए। इस हमले में 3 जवान घायल हो गए।

किश्तवाड़ में अचानक लापता हुए थे दोनों एसपीओ

वहीं दूसरी तरफ बुधवार को ही किश्तवाड़ में दो एसपीओ अचानक से लापत हो गए। स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की तलाश के लिए कल से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन गुरुवार सुबह तक उनका कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर धेरना के जंगल से उनका शव बरामद हुआ है। हालांकि उनकी हत्या किसने और कैसे की है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

#WATCH | Kishtwar, J&K | Mortal remains of two missing SPOs recovered in Kishtwar. BJP MLA from Kishtwar, Shagun Parihar, says, A truly tragic incident has occurred.

Two of our SPOs have been killed. They had been reported missing last night, and their bodies were recovered this… pic.twitter.com/v3BJJynR8H — ANI (@ANI) November 12, 2026

Deeply anguished by the tragic loss of two brave Special Police Officers in Kishtwar, coming just a day after the terror attack on CRPF personnel in Kulgam.



I salute the courage, valour and supreme sacrifice of our bravehearts. My heartfelt condolences to the bereaved families… — Mallikarjun Kharge (@kharge) November 12, 2026

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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बुधवार को लापता हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) के शव बरामद हुए हैं। डच्छन के धेरना जंगलों में दोनों की डेडबॉडी मिली है। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बाबी चंद (57) और रशपाल कुमार (45) के गोलियों लगे शव डच्छन के धेरना जंगलों में मिले हैं। हालांकि शव के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। यहां पढ़ें पूरी खबर…