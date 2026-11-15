Jammu-Kashmir News: भारतीय जनता पार्टी की विधायक शगुन परिहार ने आरोप लगाया है कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मारे गए दो एसपीओ रशपाल सिंह और बॉबी चंद के शवों को बिना ताबूत के एक डंपर ट्रक में उनके पैतृक गांव ले जाया गया। किश्तवाड़ की विधायक ने कहा कि शवों को जिस तरह से ले जाया गया, वह उन अधिकारियों का अपमान है, जो अपनी ड्यूटी के दौरान मारे गए थे।

शुक्रवार को परिहार और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने दच्छन इलाके के केयार गांव में अधिकारियों के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में परिहार को भावुक होते हुए देखा जा सकता है। इसमें वह वह शवों को संभालने के तरीके को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की आलोचना कर रही हैं।

ये वैल्यू है हमारे जवानों की- शगुन परिहार

बीजेपी विधायक शगुन परिहार को इस वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है, “तीन दिन बीत चुके हैं, अगर कोई अधिकारी हमारे अपनों के शवों के साथ ऐसा अपमानजनक बर्ताव होने देता है, तो आप ही सोचिए कि आतंकवादी उनके साथ क्या करेंगे? सर मुझे उस बेटी का अहसास होता है कि जो तीन दिन से रो रही थी। क्या इन लोगों के दिल में भावना नहीं है, वो अहसास नहीं है। जिस बेटी ने अपने पिता को खोया वो तीन दिन बाद यहां आई और वो भी एलजी साहब के बोलने के बाद। ये वैल्यू है हमारे जवानों की, जो पहाड़ियों पर हमारे को बचाने के लिए खड़े हैं।”

#WATCH | Kishtwar: While interacting with the police personnel regarding the mortal remains of two missing SPOs recovered in Kishtwar, BJP MLA from Kishtwar, Shagun Parihar, says, "… It has been three days… If an officer allows our mortal remains to be treated with indignity,… pic.twitter.com/uV01Hzyq0P — ANI (@ANI) November 15, 2026

हमारे जवानों का इस तरह से निरादर हुआ- बीजेपी विधायक

भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने आगे कहा, “सर मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि हमारे जवानों का निरादर हुआ है। जहां हम ऑपरेशन सिंदूर को बड़े गर्व से बोलते हैं, जहां हम सर्जिकल स्ट्राइक को बड़े गर्व से बोलते हैं, हमारे जवानों का इस तरह से निरादर हुआ है। मैंने ये दुख सहा है, इन्होंने नहीं सहा है इसलिए यह नहीं समझ सकते हैं कि किसी के बाप के मरने का दुख क्या होता है। मैं जब उस बेटी को देख रही थी ना तीन दिन मेरा कलेजा फट के आ रहा था। आज आपको इनकी वर्दी की क्रीज का ध्यान है, यहां बैठने का ध्यान है। लेकिन आज के बाद इनके बच्चों को कौन देखेगा, वो ध्यान किसी ने नहीं रखा है। जब तक हमने दिल्ली का दरवाजा नहीं खटखटाया, तब तक आप लोग यहां पर नहीं आए। डंपर में आपने शवों को लाया, ऐसा तो 90 के दशक में भी नहीं हुआ था, जो हमारे साथ में हुआ। तीन दिन से आपने कुछ नहीं बोला तो आप मत बोलिए।”

दोनों एसपीओ लापता हो गए थे

बता दें कि 11 नवंबर की दोपहर मरवाह के देहरना जंगल में गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी थीं। इसके बाद से ही दोनों एसपीओ लापता थे। गुरुवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों के शव गोलियों से छलनी मिले। उनके पास 60 राउंड वाली एक इंसास राइफल और 50 राउंड वाली एक 303 राइफल थी। दोनों के ही हथियार गायब थे।

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