रविवार को कर्नाटक के बेलगावी में सेक्स सीडी कांड में फंसे बीजेपी विधायक रमेश जारकीहोली के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के काफिले पर हमला कर दिया। कर्नाटक पुलिस की मौजूदगी में पूर्व मंत्री व विधायक रमेश जारकीहोली के समर्थकों ने शिव कुमार के काफिले पर जमकर उत्पात मचाया। गनीमत की बात यह रही कि इस हमले में किसी के भी घायल होने की खबर अबतक नहीं आई है।

कर्नाटक की येदुरप्पा सरकार में मंत्री रहे रमेश जारकीहोली का एमएमएस सामने आया था। जिसके बाद रमेश को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। विधायक रमेश जारकीहोली ने कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था। पिछले दिनों सेक्स सीडी मामले में पीड़ित महिला ने पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझे सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। मंत्री ने कहा था कि अगर मैं उनकी सारी बातें मानूंगी तो वह मुझे सरकारी नौकरी दिला देंगे। पीड़ित महिला ने कहा कि इसी बहाने पूर्व मंत्री ने उसे घर बुलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया और वीडियो भी बना लिया।

#WATCH: BJP MLA Ramesh Jarakiholi’s supporters attacked the convoy of State Congress chief DK Shivakumar in Belgavi, Karnataka pic.twitter.com/uuyDvJKruv

