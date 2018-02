एक दिन में BJP ने खो दिए दो विधायक, एक की बीमारी तो दूसरे की सड़क हादसे में गई जान

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए बेहद दुख की खबर है, पार्टी ने एक ही दिन में अपने दो-दो विधायक खो दिए हैं। राजस्थान के नाथद्वारा के विधायक कल्याण सिंह का जहां बीमारी की वजह से निधन हो गया तो वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर नूरपुर से विधायक लोकेंद्र सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। 41 वर्षीय लोकेंद्र की कार सीतापुर में एक ट्रक के साथ भिड़ गई, इस हादसे में बीजेपी विधायक समेत उनके दो सुरक्षाकर्मी और ट्रक ड्राइवर की भी जान चली गई। वहीं कल्याण सिंह लंबे समय से बीमार थे और उदयपुर के अमेरिकन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने बुधवार की सुबह अंतिम सांस ली।

#SpotVisuals Lokendra Singh, BJP MLA from Bijnor's Noorpur, died in a collision between his vehicle & a truck in Sitapur; two of his gunners & driver of the truck also died in the accident pic.twitter.com/OdGXJu1FSJ

— ANI UP (@ANINewsUP) February 21, 2018