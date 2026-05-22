भाजपा विधायक जनार्दन ने कक्षा में हाजिरी के दौरान ‘यस सर’ की जगह ‘जय श्री राम’ कहने की वकालत की। कर्नाटक में भाजपा विधायक जी जनार्दन रेड्डी ने पार्टी के पूर्व नेता और विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने छात्रों से कक्षा में हाजिरी के दौरान शिक्षकों द्वारा नाम पुकारे जाने पर ‘यस सर’ के बजाय ‘जय श्री राम’ कहकर जवाब देने का आह्वान किया है।

पूर्व मंत्री रेड्डी का हालिया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनार्दन रेड्डी ने कहा, ”यतनाल का अब हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है, स्कूल में हाजिरी के दौरान जब शिक्षक नाम पुकारें तो छात्रों को ‘यस सर’ के बजाय ‘जय श्री राम’ कहना चाहिए। मैं इस आह्वान का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।”

बीजेपी विधायक की स्कूल-कॉलेज में अपील

हाल ही में कोप्पल में पत्रकारों से बात करते हुए रेड्डी ने कहा, ”जब भी मैं किसी स्कूल या कॉलेज में जाता हूं तो मैं भी इसी तरह की अपील करता हूं। छात्रों को भगवा शॉल और भगवा पगड़ी पहनने दें। हम भारतीय हैं, यह हिंदुत्व का मामला है, हमारे देश का, हमारे सनातन धर्म का मामला है।” ये टिप्पणियां राज्य सरकार के उस फैसले पर प्रतिक्रिया है जिसमें छात्रों को स्कूलों में हिजाब और अन्य धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति दी गई है।

कांग्रेस सरकार ने पिछले हफ्ते कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले 2022 के आदेश को वापस ले लिया था।

(भाषा के इनपुट के साथ)