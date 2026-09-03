गुजरात में बीजेपी के विधायक हार्दिक पटेल ने देश भर में आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच गुरुवार को अपना बयान जारी किया है। पटेल ने यह तर्क रखा है कि ऐसे परिवार जो आरक्षण की किसी श्रेणी में नहीं आते लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए भी ऐसा मजबूत संस्थागत ढांचा होना चाहिए जो उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर मुहैया करा सके और कोई जरूरतमंद परिवार पीछे ना रह जाए।

पटेल ने अपने X हैंडल पर कहा है कि आज देशभर में आरक्षण व्यवस्था, उसके लाभ, उसकी पात्रता और उसमें सुधार को लेकर अलग-अलग स्तर पर चर्चा हो रही है।

पटेल ने कहा, “मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस विषय को केवल “आरक्षण के पक्ष या विपक्ष” के रूप में देखने के बजाय हमें सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय और समान अवसर के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए।”

पाटीदारों के लिए मांगा था आरक्षण

गुजरात में पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ने के बाद हार्दिक पटेल चर्चा में आए थे। उन्होंने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (PAAS) का गठन किया था। इसके जरिये उन्होंने मांग की थी कि पाटीदार समाज को ओबीसी (OBC) श्रेणी में आरक्षण दिया जाए। इस आंदोलन के बाद वह राजनीति में आए। पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे।

पटेल ने और क्या कहा?

पटेल ने कहा है कि भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अनेक संवैधानिक एवं सरकारी व्यवस्थाएं हैं और इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए केंद्र और राज्यों में विभिन्न आयोग, निगम, योजनाएं एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं।

पटेल ने कहा है कि ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण एवं अनारक्षित वर्ग के परिवारों के लिए भी ऐसी मजबूत और संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे केवल इसलिए कोई युवा, विद्यार्थी, किसान, छोटा उद्यमी या जरूरतमंद परिवार पीछे न रह जाए कि वह आरक्षण की किसी श्रेणी में नहीं आता।

आज देशभर में आरक्षण व्यवस्था, उसके लाभ, उसकी पात्रता और उसमें सुधार को लेकर अलग-अलग स्तर पर चर्चा हो रही है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस विषय को केवल “आरक्षण के पक्ष या विपक्ष” के रूप में देखने के बजाय हमें सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय और समान अवसर के दृष्टिकोण से भी… — Hardik Patel (@HardikPatel_) September 2, 2026

अनारक्षित वर्ग आयोग बनाने का सुझाव

पटेल ने आर्थिक रूप से कमजोर, अनारक्षित वर्ग के लिए मजबूत और संस्थागत सहायता तंत्र बनाने की मांग रखी है। पटेल ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को “राष्ट्रीय आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग आयोग” और “राष्ट्रीय आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग विकास निगम” जैसी संस्थागत व्यवस्था बनाने पर विचार करना चाहिए।

2,500 करोड़ का हो वार्षिक बजट

पटेल ने इसके लिए प्रारंभिक तौर पर लगभग 2,500 करोड़ का वार्षिक बजट निर्धारित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह होना चाहिए कि इसका लाभ जाति के आधार पर नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से आर्थिक एवं सामाजिक-शैक्षणिक मानकों के आधार पर दिया जाए। उन्होंने कहा, “आय, संपत्ति, परिवार की आर्थिक स्थिति, शिक्षा और अन्य वस्तुनिष्ठ मानकों को ध्यान में रखकर पात्रता तय की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचे।”

बीजेपी विधायक पटेल ने कहा है कि गुजरात का मॉडल देश के लिए उदाहरण बन सकता है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए निगम/आयोग जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और इसी तरह केंद्र सरकार के स्तर पर भी मजबूत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

EWS आरक्षण पर क्या बोले पटेल?

हार्दिक पटेल ने कहा है कि EWS के लिए संविधान के तहत दी गई 10% आरक्षण की व्यवस्था अपनी जगह बनी रहे लेकिन उसके साथ-साथ शिक्षा, रोजगार की तैयारी, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अलग से मजबूत सहायता तंत्र विकसित किया जाए।

अंत में पटेल ने कहा है कि आरक्षण व्यवस्था का मूल उद्देश्य जिन सामाजिक एवं ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना है, उसे समझना और उसका सम्मान करना आवश्यक है। इसलिए इस विषय को किसी वर्ग के खिलाफ खड़ा करने के बजाय हमें ऐसी नीति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और समान अवसर- तीनों का संतुलन हो।

यह भी पढ़ें- आरक्षण में उप-वर्गीकरण का मुद्दा क्या है?

आरक्षण में सुधार करने की हालिया मांग को लेकर कई सवाल फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। इसमें आरक्षण के उप-वर्गीकरण पर भी चर्चा हो रही हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।