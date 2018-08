बीजेपी विधायक ने कहा- नेहरू पंडित नहीं थे, जो गाय-सुअर का मांस खाए, पंडित नहीं हो सकता

भाजपा के कई ऐसे विधायक हैं जो अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे ही एक हैं राजस्थान के रामगढ़ से विधायक ज्ञानदेव आहूजा। कभी गौरक्षा को लेकर विवादित बयान देते हैं तो कभी जेएनयू को लेकर। इस बार उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नेहरू पंडित नहीं थे। जो गाय और सुअर का मांस खाए, वह पंडित नहीं हो सकता। एएनआई के अनुसार, भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि, “पंडित जवाहर लाल नेहरू पंडित नहीं थे। जो गाय का मांस खा जाए, जो सुअर का मांस खा जाए, सुअर मुसलमानों के लिए नापाक है, गाय हमारे लिए पवित्र है। जो बाकी जीव-जानवरों को खा जाए। वो कभी पंडित नहीं थे, लेकिन उनके आगे ब्राह्मण को जोड़ा गया।

#WATCH: BJP MLA Gyan Dev Ahuja says, “Nehru was not a Pandit. One who ate beef and pork, cannot be a Pandit”. (10.08.18) pic.twitter.com/faltELOAgr

