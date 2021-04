फटा कुरता खोल सड़क पर लोटने लगे बीजेपी विधायक, रोते-चिल्लाते बताया- मुझे कप्तान ने मार दिया

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक अनूठा वीडियो सामने आया, जिसमें सत्तारूढ़ बीजेपी से विधायक धीरज ओझा अपना फटा कुरता खोलकर सड़क पर लोटने लगे। विधायक रोते-चिल्लाते बता रहे हैं कि यहां का पुलिस अधीक्षक उनको मरवा देगा। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में विधायक एक तरफ से आते हैं और सड़क पर लेट जाते हैं। उनके हाथ में फटा कुरता होता है। वह इसमें कहते देखे जा रहे हैं कि प्रतापगढ़ एसपी ने उनको बहुत मारा है। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन फिर भी उसे बहुत मारा है। ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये उनको मार डालेगा। इस दौरान कई लोग एमएलए के इर्द-गिर्द खड़े दिख रहे हैं।

उधर, घटना से जुड़ा एक और वीडियो भी सामने आया है। यह प्रतापगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट के कैंप दफ्तर के सामने का है। इसमें विधायक और एसपी आलोक पांडेय के बीच गहमा गहमी होती दिख रही है। लेकिन एसपी वहां से चले जाते हैं। इस दौरान विधायक कहते सुने जाते हैं कि गोली मारोगे। उनके एक समर्थक भी कहते देखे जाते हैं कि क्या विधायक को गोली मारोगे। उसके बाद एमएलए डीएम दफ्तर के भीतर चले जाते हैं।

A heated, on-camera argument between the SP of Pratapgarh and a @BJP4UP MLA . MLA claims he was threatened and kurta torn by IPS officer Akash Tomar . However, none of that is on camera. Mr Tomar says he asked MLA not to misbehave and that angered him and led to false allegations pic.twitter.com/rgCU2OVSZ3

…. the MLA had gone to the residence of the Pratapgarh DM over allegations of voter list fraud … that is where all this drama happened . The SP says the DM was with him at all times during the incident …

