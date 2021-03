तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर के किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं पंजाब और हरियाणा में भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों को लोगों के गुस्से का खूब सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को पंजाब के अबोहर में भाजपा विधायक अरुण नारंग नाराज किसानों के गुस्से का शिकार हो गए। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कानूनों से नाराज लोगों ने मलोट इलाके में भाजपा विधायक अरुण नारंग पर हमला कर दिया। इस हमले में अरुण नारंग के कपड़े पूरी तरह से फट गए। हालांकि किसी तरह पुलिस वालों ने उन्हें हिंसक भीड़ से बचाया।

पंजाब के मलोट इलाके में कांग्रेस सरकार के चार साल पूरा होने पर राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा ने एक प्रेस कांफ्रेंस बुलाया था। अबोहर विधायक अरुण नारंग समेत कई और भाजपा नेता मलोट कार्यालय की तरफ जा रहे थे। हालांकि किसान पहले ही भाजपा नेताओं का कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नारंग अपनी कार से उतरे तो नाराज किसानों ने उन्हें घेर लिया और उनपर स्याही फेंक दी।

BJP MLA Arun Narang Ji along with two other party leaders were assaulted in Malout town. Punjab is now becoming West Bengal were BJP people are attack frequently. This was not expected from @capt_amarinder GOVT. @PunjabPoliceInd @HMOIndia#DeathOfDemocracy#BJPAttackedInPunjab pic.twitter.com/ovNgT0mYdN

— Hemir Desai (@hemirdesai) March 27, 2021