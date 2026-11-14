Bihar News: लोक गायिका और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर विवादों में घिर गई हैं। उनके परिवार पर दरभंगा जिले में सरकारी सड़क और निजी संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप लगा है। हालांकि, निजी जमीन से जुड़े आरोपों की अभी जांच होनी बाकी है, लेकिन अधिकारियों ने सरकारी सड़क पर बाउंड्री वॉल बनाकर किए गए अतिक्रमण की पुष्टि की और गुरुवार को उसे गिरा दिया।

मैथिली ठाकुर ने अपने परिवार पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र अली नगर में सिर्फ एक घर बनवा रही थीं, ताकि वहां लोगों की समस्याएं सुनी जा सकें। हालांकि, इस विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। विपक्षी पार्टी आरजेडी का आरोप है कि राज्य की सत्ताधारी एनडीए के विधायक जनता को लूट रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला जिले के तारडीह ब्लॉक के पोखरभिंडा गांव का है। विवादित जगह की पैमाइश करने वाले राजस्व अधिकारियों ने पाया कि परिवार ने सड़क के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि निजी जमीन से जुड़ी शिकायतों समेत अन्य शिकायतों की जांच अभी बाकी है।

यह कार्रवाई तब हुई जब कई ग्रामीणों ने सर्कल ऑफिसर के पास जाकर शिकायत की कि सरकारी सड़क, निजी भूखंडों, ग्राम देवता तिवारी बाबा की जमीन, राधाकृष्ण मंदिर, एक सामूहिक श्रद्धा-स्थल और एक नाले पर अवैध कब्जा किया गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने भी लाया गया था और इसे राज्य सरकार के सहयोग पोर्टल पर भी दर्ज किया गया था।

हालांकि निजी जमीन से जुड़े आरोपों की जांच अभी बाकी है, लेकिन अधिकारियों ने सरकारी सड़क पर बाउंड्री वॉल बनाकर किए गए अतिक्रमण की पुष्टि की और गुरुवार को उसे गिरा दिया। गुरुवार को डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स (DCLR) अजय कुमार और सर्कल ऑफिसर आलोक कुमार अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और शिकायतकर्ताओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश करवाई।

शुरुआती जांच में सरकारी सड़क पर अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने उस निर्माण को हटा दिया और वहां लोगों की आवाजाही फिर से बहाल कर दी। डीसीएलआर कुमार ने बताया, “शुरुआती पैमाइश के दौरान सरकारी सड़क पर अतिक्रमण पाया गया, जिसे तुरंत हटा दिया गया है।” उन्होंने कहा कि अन्य शिकायतकर्ताओं को शनिवार को सर्कल ऑफिस बुलाया गया है, जहां आगे की कार्रवाई से पहले उनके दस्तावेजों और शिकायतों की जांच की जाएगी।

निजी संपत्ति के मामले में पोखरभिंडा के रहने वाले गगन कुमार मिश्रा ने 7 नवंबर को तरडीह के सर्कल अधिकारी को दिए एक आवेदन में आरोप लगाया कि ठाकुर के पिता रमेश ने उनकी 1,306.8 वर्ग फीट पर कब्जा कर लिया है। मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस अतिक्रमण को हटाने की मांग की, तो उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। उन्होंने भूखंडों की जांच कराने, जमीन का कब्जा वापस दिलाने और कथित अतिक्रमण को हटाने की मांग की।

वहीं, अधिकारियों ने बताया कि मंदिर की जमीन से जुड़ा यह कथित अतिक्रमण मधुबनी जिले के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी कि वे वहां के प्रशासन के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इस बीच, अपने परिवार के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करते हुए ठाकुर ने कहा कि वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, “मेरे पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। अगर किसी को कोई शंका है, तो वे स्थानीय सर्कल ऑफिसर या डीसीएलआर से संपर्क कर सकते हैं।”

ये बेबुनियाद अफवाह हैं- विधायक

उन्होंने बताया कि उनके अली नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पोखरभिंडा गांव में, गांव के बुजुर्गों के सहयोग से एक घर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “ऐसी कोई समस्या नहीं है। पूरी तरह से बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं।” ठाकुर ने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्हें सबूत पेश करने चाहिए। साथ ही, उन्होंने बताया कि वह गांव में एक घर इसलिए बनवा रही हैं ताकि वहां जनसुनवाई कर सकें और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रह सकें।

आरजेडी ने बीजेपी पर साधा निशाना

राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, “बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर ने दरभंगा जिले के तरडीह ब्लॉक में कई सौ करोड़ रुपये की सरकारी जमीन, एक सार्वजनिक सड़क, एक सामूहिक श्रद्धा-स्थल और कुछ निजी भूखंडों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।”

यह आरोप लगाते हुए कि राज्य के एनडीए के विधायक जनता को लूट रहे हैं, उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को उनके बारे में क्या कहना है।

ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी ने कहा कि विधायक अब सरकारी और ग्रामीणों की जमीन पर अतिक्रमण करते हुए मंगल राज में भजन गा रहे हैं। वह इस साल की शुरुआत में विधानसभा में 26 वर्षीय विधायक के एक भाषण का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्हें बिहार में पिछली नीतीश कुमार सरकार के सत्ता में आने से पहले 2005 के दिनों के बारे में बात करते हुए सुना गया था।

तेजस्वी के बड़े भाई और जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भी रमेश ठाकुर के खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा, “कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक पहचान, लोकप्रियता या प्रभाव के आधार पर जांच से दूर नहीं रखा जा सकता है।”

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