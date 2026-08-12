महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभिमन्यु पवार से जुड़ी एक चीनी कारखाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 18 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी उन कई हालिया फैसलों में से एक है, जिनमें राज्य सरकार ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेताओं से जुड़ी सहकारी समितियों को आर्थिक मदद दी है।

यह लोन किलारी की श्री नीलकंठेश्वर चीनी कारखाने के लिए है और इसका इस्तेमाल पूंजीगत खर्च और कार्यशील पूंजी के तौर पर किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को एनसीडीसी के पास भेजा जाएगा। कारखाने ने पुणे के चीनी आयुक्त से लोन के लिए संपर्क किया था। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी दी कि इसे एक विशेष मामले के रूप में माना जाए।

यह पूरी तरह से एक अपवाद- अधिकारी

सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “इस शर्त पर मंजूरी दी गई है कि इस प्रस्ताव को एक विशेष मामले के रूप में माना जाएगा इसे मिसाल नहीं माना जाएगा और यह पूरी तरह से एक अपवाद है।” यह तीसरी बार है जब औसा के विधायक से जुड़ी किसी सहकारी संस्था को एनसीडीसी लोन के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिली है।

उनकी शेतकरी सहकारी चीनी मिल को इससे पहले अगस्त 2023 में 50 करोड़ रुपये और जुलाई 2024 में 22.97 करोड़ रुपये के एनसीडीसी लोन स्वीकृत किए गए थे। यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई है, जब राज्य सरकार उन सहकारी चीनी मिलों को आर्थिक मदद की गारंटी दे रही है, जिनके पदाधिकारी या निदेशक सत्तारूढ़ गठबंधन से जुड़े हुए हैं।

राज्य सरकार ने पांच सहकारी मिलों के लोन गांरटी को मंजूरी दी

इस साल की शुरुआत में राज्य ने कोल्हापुर, सांगली और अहिल्यानगर में पांच सहकारी चीनी मिलों को कुल 768.19 करोड़ रुपये के लोन गारंटी को मंजूरी दी थी। इनमें कोल्हापुर स्थित भोगवती सहकारी चीनी मिल के लिए 114 करोड़ रुपये शामिल थे। इसका संचालन राहुल पाटिल द्वारा समर्थित एक पैनल द्वारा किया जाता है। वह अगस्त 2025 में कांग्रेस से एनसीपी में शामिल हुए थे।

कोल्हापुर स्थित दुधगंगा वेदगंगा सहकारी चीनी मिल को 261.80 करोड़ रुपये की गारंटी मिली है। इसके अध्यक्ष केपी पाटिल मई 2025 में शिवसेना (यूबीटी) छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए थे। कोल्हापुर की दूधगंगा वेदगंगा सहकारी चीनी मिल को 261.80 करोड़ रुपये की गारंटी मिली। इसके चेयरमैन, के पी पाटिल, मई 2025 में शिवसेना (यूबीटी) छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए थे।

सांगली स्थित डॉ. जी.डी. बापू लाड सहकारी चीनी मिल को 72.56 करोड़ रुपये की गारंटी मिली है। इसके अध्यक्ष शरद लाड अक्टूबर 2025 में एनसीपी (एसपी) छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अहिल्यानगर स्थित मूला सहकारी चीनी मिल को 180.20 करोड़ रुपये की गारंटी मिली। इसके पूर्व अध्यक्ष और शिवसेना (यूबीटी) मंत्री शंकरराव गडख ने नवंबर 2025 में पार्टी छोड़ दी और अब वे अपनी क्षेत्रीय क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी के साथ काम करते हैं।

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र के सभी ऑफिसों का होगा इंस्पेक्शन, TCS नासिक मामले के बाद हरकत में फड़नवीस सरकार



टीसीएस नासिक मामले के बाद महाराष्ट्र सरकार सभी ऑफिसों की जांच करने जा रही है। यह देखा जाएगा कि कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ बने नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। इसके लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…