महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन शुक्रवार को अमृतसर जिले के मेहता चौक में दमदमी टकसाल के हेडक्वार्टर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। गिरीश महाजन ब्लू स्टार की बरसी पर होने वाले कार्यक्रम में किसी भी राज्य सरकार के पहले प्रतिनिधि बने। यह सालाना कार्यक्रम 6 जून को दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर जून 1984 में इंडियन आर्मी के एक्शन की 42वीं बरसी पर हुआ। इस कार्यक्रम में पूरे इलाके से सिख श्रद्धालु, संत और सामाजिक नेता आए थे।

स्टेज पर थी भिंडरावाले की तस्वीर

कार्यक्रम के लिए बने स्टेज पर टकसाल के पूर्व चीफ जरनैल सिंह भिंडरावाले, जनरल सुभेग सिंह, सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष अमरीक सिंह और दूसरों की तस्वीरें थीं। साथ ही आर्मी एक्शन के बाद खराब हालत में अकाल तख्त की एक तस्वीर भी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सीएम मेडिकल असिस्टेंस सेल के इंचार्ज बनाए गए डॉ. रामेश्वर नाइक भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

गिरीश महाजन ने 6 जून को बताया ‘काला दिन’

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए गिरीश महाजन ने 6 जून को ‘काला दिन’ बताया। उन्होंने कहा, “हम यह दिन कभी नहीं भूल सकते। जिस तरह हमारे हज़ारों भाई-बहन शहीद हुए, जिस तरह हमारी पवित्र जगह पर आर्मी ने हमला किया। इंदिरा जी ने ज़बरदस्ती आर्मी को पंजाब में हमारी पवित्र जगह पर भेजा और हमारे लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया।”

गिरीश महाजन ने इसकी तुलना अहमद शाह अब्दाली के हमले से की और कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिखों पर हुई हिंसा उस ज़माने के ज़ुल्मों जैसी थी। उन्होंने कहा, “इतने हज़ारों लोगों के मारे जाने के बाद भी किसी को सज़ा नहीं मिली, किसी को फांसी नहीं दी गई।”

कांग्रेस अपने कामों की कीमत चुका रही- गिरीश महाजन

1984 की घटनाओं के राजनीतिक नतीजों का ज़िक्र करते हुए गिरीश महाजन ने कहा कि कांग्रेस अपने कामों की कीमत चुका रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश ने उनका सफ़ाया कर दिया है और यह कोई राजनीतिक मौका नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का संदेश देते हुए गिरीश महाजन ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य में चल रहे विधायकों और विधान परिषद चुनाव से जुड़े कामों की वजह से शामिल नहीं हो सके। गिरीश महाजन ने वहां मौजूद लोगों से कहा, “मैंने खुद उनसे आने का आग्रह किया था। अगले साल मैं पक्का करूंगा कि वह हमारे साथ आएं।”

सिख इतिहास से जुड़ी महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों के बारे में बताते हुए गिरीश महाजन ने गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी समागम के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि नांदेड़, नवी मुंबई और नागपुर में 10-10 लाख से ज़्यादा लोगों के शामिल होने वाले प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ किए गए, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि नवी मुंबई में गुरु तेग बहादुर के नाम पर 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बना एक कॉलेज और 1,400 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र के स्कूल करिकुलम में गुरु के जीवन और बलिदान पर एक चैप्टर शुरू किया गया है।

सिख संतों और सामाजिक नेताओं से मंत्री की अपील

गिरीश महाजन ने सिख संतों और सामाजिक नेताओं से पंजाब के युवाओं में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल से निपटने में मदद करने की भी अपील की। उन्होंने कहा, “आपकी बातों का वज़न है। अगर भारत की युवा पीढ़ी नशीले पदार्थों से बर्बाद होती रही, तो कोई भी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें नहीं बचा सकता।”

गिरीश महाजन ने अपना भाषण जय हिंद और सिख अभिवादन के साथ खत्म किया। इस कार्यक्रम ने दमदमी टकसाल के बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार के साथ बन चुके अच्छे रिश्तों को दिखाया। यहां भिंडरावाले की फोटो खास तौर पर दिखाई दी।

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