PM मोदी-शाह समेत BJP नेताओं का आधी रात तक मंथन, पार्टी संगठन में बड़े स्तर पर हो सकते हैं बदलाव

इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए।

पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी की बैठक (Source- PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बुधवार को दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर बैठक की। सरकार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच, बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे। पार्टी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारी में जुट गई है। चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी यह बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब शाह, नड्डा और भाजपा महासचिव (संगठन) बी एल संतोष संगठन और राजनीतिक मुद्दों पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। हालांकि, बैठक के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस बैठक में कई राज्‍यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन हुआ। चुनाव से पहले पार्टी संगठन और मोदी सरकार में बड़े फेरबदल की भी चर्चा है। ऐसे में बैठक में किए गए फ़ैसलों की जानकारी जल्द ही सामने आ सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए BJP की रणनीति लोकसभा चुनाव 2024 और राज्यों में होने वाल आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देशभर को तीन रीजन में बांटा है। इसके लिए बीजेपी ने नार्थ, साउथ और ईस्ट रीजन तय किए हैं। जानकारी के अनुसार, 6, 7 और 8 जुलाई को देश के अलग-अलग हिस्सों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री के साथ रीजन के प्रमुख नेताओं की मीटिंग होगी। 6 जुलाई को ईस्ट रीजन, 7 को नॉर्थ रीजन और 8 जुलाई को साउथ रीजन की बैठक होना तय हुआ है। जुलाई में होगी अलग-अलग रीजन की मीटिंग 6 जुलाई को ईस्ट रीजन की बैठक गुवाहाटी में होगी। जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के भाजपा नेता शामिल होंगे। 7 जुलाई को नॉर्थ रीजन की बैठक दिल्ली में होगी। इसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, दमन दीव-दादर नगर हवेली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के बीजेपी नेता शामिल होंगे। 8 जुलाई को साउथ रीजन की बैठक हैदराबाद में होगी। जिसमें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस की बैठक बीजेपी की बैठक से पहले कांग्रेस ने भी आगामी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें छत्तीसगढ़ में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव को उप मुख्यमंत्री बनाये जाने की घोषणा की गयी। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी की रणनीति और चुनावी तैयारियों पर नयी दिल्ली में चर्चा की।

