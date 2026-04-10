पश्चिम बंगाल के बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते समय कहा कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वे छह महीने के अंदर राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन आयोग और महिलाओं को हर महीने तीन हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी वादा किया।

बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री टिकट और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता करने की बात कही। बंगाल के किसानों से बीजेपी ने पीएम किसान योजना के तहत तीन हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता का वादा किया। इसके अलावा अमित शाह ने राज्य में चार नई टाउनशिप विकसित करने की बात की।

इससे पहले अमित शाह ने कहा, “यह घोषणापत्र बंगाल के हर वर्ग को निराशा से बाहर निकालने का एक मार्ग है। यह विभिन्न प्रकार के भयों से घिरे किसानों को एक नया रास्ता दिखाएगा… यह घोषणापत्र बंगाल की जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत का खाका भी प्रस्तुत करेगा… लोग भयभीत और हताश हैं। लोग दिल से बदलाव चाहते हैं… आज हम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कार्य कर रहे हैं…”

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े वादे