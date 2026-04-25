दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल की तुलना फिल्म धुरंधर के रहमान डकैती से की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोधी एस्टेट में केजरीवाल को जो बंगला आवंटित हुआ, उसकी तस्वीरें देखकर सभी हैरान हैं।

सरकारी आवास में केजरीवाल ने खूब खर्च किया- परवेश वर्मा

परवेश वर्मा ने कहा कि लोधी एस्टेट वाले सरकारी आवास में केजरीवाल ने खूब खर्च किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी घर है लेकिन इसमें सरकारी पैसा नहीं लगा है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब पहले 6 फ्लैग स्टाफ वाले रोड (जिसे बीजेपी शीशमहल रहती है) के खर्च को लेकर सवाल उठे तो केजरीवाल ने दावा किया था कि यह पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने खर्च किया था और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं है लेकिन अब वह नए घर को लेकर ऐसा दवा नहीं कर सकते हैं।

‘आम आदमी पार्टी को ‘अलीशान आदमी पार्टी’ होना चाहिए’

परवेश वर्मा ने कहा, “आम आदमी पार्टी को ‘अलीशान आदमी पार्टी’ होना चाहिए। क्या केजरीवाल हमें बताएंगे कि लोधी रोड बंगले या नए शीशमहल में कितना पैसा लगाया गया है? पैसा कहां से आया और किसका है? क्या यह सच नहीं है कि आपकी लालच के कारण आपकी आम आदमी पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। बार-बार ऐसा शीशमहल बनाने की क्या जरूरत है? इस शीश महल में किस कंपनी का पैसा लगा है? यह उनके पूरे घर का खाका है। जिस तरह से उन्होंने हर कमरे पर इतना दिमाग खर्च किया, अगर उन्होंने उतना ही समय दिल्ली के मामलों में लगाया होता, तो शायद आज उनके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ रहे होते।”

परवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल पिछले कई सालों से बंगले की मांग करते हुए अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। जब उन्हें कल ही 95 लोधी एस्टेट स्थित बंगला मिला और इसकी तस्वीरें सामने आईं, तो हम दंग रह गए। परवेश वर्मा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि वह सादा जीवन जिएगा, आज वह विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है।

केजरीवाल पर ‘दूसरा शीशमहल’ बनाने का आरोप

परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर पंजाब में ‘दूसरा शीशमहल’ बनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास के आसपास चार घरों पर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कब्जा कर लिया है। परवेश वर्मा ने कहा, “पंजाब में भगवंत मान परेशान हैं। उन्होंने वहां एक और शीश महल बनवा लिया।”

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