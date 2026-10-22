कर्नाटक में भाजपा भले ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल (सेक्युलर) यानी जेडीएस ने डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को घेरने और उसे बैकफुट पर लाने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई है।

केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी सरकार के खिलाफ विपक्ष की सबसे मुखर आवाज के रूप में उभरे हैं। कर्नाटक की राजनीति पर कुमारस्वामी का बढ़ता ध्यान एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है जिसका मकसद 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पार्टी को तैयार करना है।

बीजेपी नेताओं को रास नहीं आ रही कुमारस्वामी की सक्रियता

खासकर कर्नाटक में हाल ही में सामने आए स्टिंग वीडियो विवाद को लेकर कुमारस्वामी के अकेले मोर्चा संभालने की रणनीति बीजेपी के कुछ नेताओं को रास नहीं आई है। भाजपा के कुछ वर्गों में कुमारस्वामी की राज्य की राजनीति पर बढ़ती सक्रियता को इस संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की तैयारी कर सकती है।

कर्नाटक बीजेपी अपनी नेतृत्व संबंधी समस्याओं को अब तक सुलझा नहीं पाई है। ऐसे में जेडीएस को अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का मौका मिला है और कुमारस्वामी पार्टी की कमान संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

कांग्रेस सरकार ने कई मुद्दों पर घेरा कुमारस्वामी

पिछले कुछ महीनों में कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार को कई मुद्दों पर आक्रामक तरीके से घेरा है। इनमें बिदादी टाउनशिप परियोजना का प्रस्ताव, बेंगलुरु-मैसूरु इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर (बीएमआईसी/नाइस) से जुड़ा विवाद, कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताएं और हालिया वीडियो विवाद शामिल हैं। उनके इन बयानों और आरोपों के बाद उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उनके मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को बार-बार जवाब देना पड़ा है।

बीजेपी की तुलना में जेडीएस ने इन मुद्दों पर लगातार राजनीतिक अभियान चलाए हैं। स्टिंग वीडियो विवाद को लेकर कुमारस्वामी ने पिछले सप्ताह कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवकुमार अपने विरोधियों को घेरने के लिए स्टिंग वीडियो बनाने की एक ‘फैक्ट्री’ चला रहे हैं।

इस पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘समय जवाब देगा।’

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केंद्रीय मंत्री और JD(S) नेता HD कुमारस्वामी ने हाल ही मे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर तीखा हमला बोला और उन्हें ‘कर्नाटक का स्टिंग सम्राट’ कह दिया। उन्होंने कथित सिद्धारमैया स्टिंग ऑपरेशन मामले को लेकर फिर से आरापों को दोहराया कि इसके पीछे शिवकुमार का हाथ है।।