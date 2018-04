त्रिपुरा सीएम के बचाव में बीजेपी नेताओं के बयान: इंटरनेट ही नहीं, महाभारत काल में टीवी और जहाज भी थे

भारत में लाखों साल पहले इण्टरनेट और सैटेलाइट होने का बयान देकर त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब खासी चर्चा में हैं। उनका ये भी मानना है कि महाभारत युद्ध के दौरान इनका प्रयोग भी किया गया था। बिप्लब देब के इस बयान पर विरोधी उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। इसी बीच भाजपा नेताओं ने बिप्लब देब के इस बयान का समर्थन भी किया है। जबकि बिप्लब देब अभी तक अपने बयान पर कायम हैं। बुधवार को अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने अपने विरोधियों को आड़े हाथों लिया। देब जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करने आए थे। बिप्लब देब ने कहा कि,’ मैं मानता हूं कि इण्टरनेट और सैटेलाइट महाभारत काल में भी मौजूद थे। संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल है। वह अपने ही देश की उपलब्धियों को छोटा जबकि दूसरे देशों की उपलब्धियों को बड़ा मानते हैं। सच पर यकीन कीजिए। न तो खुद भ्रमित हों और न ही दूसरों को करें।’

Tripura Chief Minister’s observations about the happenings of the Puranic period are topical. It is virtually impossible to conceive of devices like ‘Divya drishti’,Pushpaka Ratha’,etc without some kind of prototype and study thereon

— Tathagata Roy (@tathagata2) April 18, 2018