Abhijeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक से बड़ी हो गई है, लेकिन उसे संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातों पर ध्यान देना चाहिए। दीपके ने छत्रपति संभाजीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही।

सीजेपी फाउंडर दीपके ने कहा, “मैं शुरू से ही यह कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मोहन भागवत की बात सुननी चाहिए। 12 साल तक सत्ता में रहने और इतनी सारी एजेंसियों के अपने हाथ में होने के बाद बीजेपी को लग रहा है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़ी हो गई है।”

उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने पहले भी कहा था कि विरोध कर रहे ‘जेन जी’ को देश-विरोधी नहीं कहा जाना चाहिए। दीपके ने कहा, “लेकिन प्रधानमंत्री एक नया शब्द लेकर आए ‘दिमागी नक्सल’। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोहन भागवत की बात नहीं सुन रहे हैं।”

कम से कम मोहन भागवत की बात तो सुननी चाहिए- दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि जहां आरएसएस प्रमुख सबको साथ लेकर चलने और बच्चों का अनादर न करने की बात करते हैं, वहीं पीएम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और यह अच्छा नहीं लगता। दीपके ने कहा, “उन्हें कम से कम मोहन भागवत की बात तो सुननी चाहिए जो उनके मार्गदर्शक हैं। वे (बीजेपी) आरएसएस की वजह से ही सत्ता में हैं।”

कॉकरोच जनता पार्टी के पांच सितंबर को दिल्ली में होने प्रदर्शन के बारे में भी दीपके ने बात की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर इकट्ठा होंगे और पुलिस मुख्यालय की ओर मार्च करेंगे। उन्होंने कहा, “यह एक शांतिपूर्ण मार्च होगा और मुझे विश्वास है कि यह जंतर-मंतर के प्रदर्शन से भी बड़ा होगा।”

पांच सितंबर को होने वाले मार्च को लेकर क्या बोले दीपके

दीपके ने कहा कि विरोध प्रदर्शन दो मांगों को लेकर फिर से शुरू किया जा रहा है। पहली मांग तो यह है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेना और नीट पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले परिवारों को मुआवजा देना। उन्होंने कहा, “जंतर-मंतर के बाद हमने जिन केंद्रीय मंत्रियों से बात की, उन्होंने इन मांगों पर सहमति जताई थी। लेकिन सरकार से बार-बार बातचीत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला है। अब हमें लगने लगा है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है, जिससे हमारे पास विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।”

उन्हें एफआईआर दर्ज करने दीजिए- अभिजीत दीपके

जब दीपके से सवाल किया गया कि क्या उन्हें ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के लिए उनके खिलाफ दर्ज नई एफआईआर से कोई चिंता है, तो दिपके ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, “उन्हें एफआईआर दर्ज करने दीजिए। यह पहली नहीं होगी और न ही आखिरी। इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। जब मैं अमेरिका से लौटा था, तब मैंने पहले ही मन बना लिया था कि एक दिन मुझे जेल जाना पड़ सकता है।”

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सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल की थी। उसके बाद सरकार ने उनकी मांगें मान ली। सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को समर्थन दे रहे थे। अब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और कोर टीम के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका को लेकर बड़ा बयान दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…