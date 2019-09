भाजपा-शिवसेना शासित महाराष्ट्र में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश में जुटे है। हालांकि मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा नेताओं के तरीके पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल मुंबई भाजपा इकाई के प्रमुख और व्यापारी मंगल प्रभात लोढा व पार्टी विधायक आर तमिल सेल्वन का वीडियो वायरल हुआ है, इसमें हॉस्पिटल पहुंचे दोनों नेताओं ने फोटो खिंचवाने के लिए कथित तौर पर मरीजों को परेशान किया।

अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाऊ ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि दोनों नेता एक हॉस्पिटल में पहुंचे और मरीजों को फल देने लगे। चैनल की मानें तो भाजपा नेताओं ने आराम कर रह मरीजों को जबरन उठाया और फल लेते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाने को कहा। वीडियो में नजर आ रहा है कि भाजपा नेता बेड पर आराम कर रहे एक बच्चे को उठकर उनसे फल लेने और फोटो खिंचवाने के लिए कह रहे हैं।

भाजपा नेता इस दौरान दुर्घटना में घायल हुई एक महिला के भी पास पहुंचे और उससे उठकर फोटो खिंचवाने के लिए कहा। करीब दो मिनट के वीडियो में नजर आ रहा है कि चुनावी साल के चलते दोनों नेता हॉस्पिटल में कई मरीजों के पास पहुंचे और फल लेने के दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाईं।

उल्लेखनीय है कि सेल्वन और लोढा के बर्ताव पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर्स ने लिखा कि ऐसे नेताओं को पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ट्विटर यूजर लेखा मनोहर ने लिखा, ‘ये नेता बहुत बीमार है।’ एक यूजर्स ने लिखा कि इन नेताओं को पार्टी से बर्खास्त करो। जगदीश कुमार लिखते हैं, ‘अगली बार चुनाव में इन नेताओं को दरवाजा दिखाया जाना चाहिए।’

यहां देखिए वीडियो-

