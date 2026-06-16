बीजेपी के केंद्रीय संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जुटे। यह बैठक चार घंटे से ज्यादा वक्त तक चली।

बीजेपी की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की टीम में फेरबदल भी शामिल था।

सूत्रों ने बताया कि जनवरी में बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभालने वाले नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी की नई केंद्रीय टीम इस महीने घोषित की जा सकती है और इसमें वरिष्ठ और युवा नेताओं का मिश्रण होने की संभावना है। कुछ ऐसे नेता जो सरकार में हैं, उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।

बीजेपी संगठन में फेरबदल इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस रही है। बीजेपी गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जातीय हिंसा से ग्रस्त मणिपुर में अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेगी तो पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए ताकत लगाएगी।

यूपी में पांच जिला अध्यक्षों की नियुक्ति

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में नए जिला अध्यक्षों की भी घोषणा की है। दिलीप देव पटेल को अवध के अंबेडकर नगर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि राम सकल पटेल और काशी नाथ सिंह को क्रमशः वाराणसी और चंदौली जिलों का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा, रमेश प्रसाद गुप्ता को गोरखपुर महानगरपालिका का प्रभार दिया गया है, जबकि काली प्रसाद को देवरिया का जिला अध्यक्ष नामित किया गया है।

बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष और आरएसएस के प्रतिनिधि अरुण कुमार भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में शामिल हुए।

कई राज्यों में बदले गए थे अध्यक्ष

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 28 मई को केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को भाजपा की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहीं, अर्चना गुप्ता को भाजपा की हरियाणा इकाई का और सरदार केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी की पंजाब इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। त्रिपुरा के माताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने अभिषेक देबरॉय को भाजपा की राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था।

दिल्ली भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल होने वाला है, जिसके तहत मौजूदा पदाधिकारियों में से लगभग 70-80 प्रतिशत को नए चेहरों और युवा नेताओं से बदले जाने की बात कही जा रही है। यह बदलाव जुलाई तक होने की उम्मीद है।

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