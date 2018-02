राहुल गांधी की जैकेट पर बवाल: बीजेपी नेता ने रेणुका चौधरी को भेजे 700 रुपये, कहा- यही जैकेट मुझे भेजो

राहुल गांधी द्वारा 70,000 रुपये का जैकेट पहनने पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर भाजपा के आरोपों को खारिज करने वालीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी खुद इसकी चपेट में आ गई हैं। रेणुका ने कहा कहा था कि वह यही जैकेट 700 रुपये में दिला सकती हैं। अब भाजपा के एक नेता ने रेणुका चौधरी को 700 रुपये भेजकर वही जैकेट भिजवाने का अनुरोध किया है। दिल्ली में भाजपा के प्रवक्ता तजिंदर सिंह बग्गा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, ‘मैंने रेणुका चौधरी को सात सौ रुपये भेज दिए हैं। आप मेरे तिलक नगर स्थित कार्यालय में वही जैकेट भिजवा दें।’ भाजपा नेता के ट्वीट पर लोगों ने भी चुटकी ली। मंजु चौहान ने लिखा, ‘एक हमारे लिए भी मंगवा दीजिए सर…इस बार दिल्ली आएंगे तो आपको 700 रुपये दे देंगे।’ अभिनंदन सिंह ने ट्वीट किया, ‘डिलीवरी चार्ज 70 रुपये अतिरिक्त भेज दीजिए वरना बहाना मिल जाएगा।’ वागिशा ने लिखा, ‘तजिंदर जी अपना साइज भी ई-मेल कर दीजिए, पता चला बच्चों का जैकेट भेज दिया।’ ब्रजेश चंद ने ट्वीट किया, ‘बग्गा जी अगर मिल जाए तो मुझे भी दे दीजिएगा। सात सौ रुपये में मुझ गरीब को अच्छा जैकेट मिल जाएगा।’

. @OfficeOfRG

Sent Rs 700 to Mrs Renuka Chowdhary. Please send me the same Jacket to my office address in Tilak Nagar

7A/2 Krishna Nagar, Tilak Nagar, New Delhi-110018 pic.twitter.com/I3WsZnbR8r

— Tajinder P Singh Bagga (@TajinderBagga) January 31, 2018