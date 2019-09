ऐसा बहुत ही कम होता है कि सत्ता दल और विपक्ष के नेता किसी एक बात पर सहमत हो। एक दूसरे की तारीफ करें और अपने दलगत मतभेदों को भुला दें। हाल ही कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा और भाजपा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के बीच कुछ ऐसा ही देखने को मिला।

दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने रविवार को अपने ट्विटर अकाउंट एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में संजय झा ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड एक गाने की वीडियो को अपलोड किया। वीडियो की शुरुआत में कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा कहते हैं, ‘मैं यह गाना कांग्रेस पार्टी के जो मेरे मित्र हैं और सदस्य हैं, हताश न हो, निराश न हो… कल हमारा है।’

इसके बाद संजय झा संजय दत्त की फिल्म हमराज का गीत ‘ना मुंह छिपा के जियो और न सिर झुका के जियो… गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो…’ गाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा अपने गाने के अंत में ‘जय हिंद’ का नारा लगाते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

Hi! This Sunday I try something different : singing a song.

It is dedicated to all my wonderful Congress colleagues, many of whom look very down-in-the dumps. Cheer up, folks!

We grew up on Na Muh Chhupa Ke Jiyo: the late Congressman Sunil Dutt sang it on screen in Humraaz. pic.twitter.com/PHNpLhoH6y

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) September 8, 2019