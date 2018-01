दिल्ली सरकार के 20 विधायकों पर ‘लाभ के पद’ मामले में सदस्यता जाने की तलवार लटक रही है, ऐसे में वरिष्ठ बीजेपी नेता और बिहार से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर केजरीवाल के प्रति संवेदना जताते हुए समर्थन जाहिर किया। शत्रुघ्न सिन्हा का आप के समर्थन में ट्वीट ऐसे समय आया है जब केजरीवाल सरकार को उसके विधायकों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार समेत कई दलों का भारी विरोध झेलना पड़ा रहा है और पार्टियां मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट में लिखा- ”आप आए, आप छाए, आप ही आप चर्चा का विषय, घर घर में, हर घर में, तो फिर किस बात की फिक्र है आपको? प्रतिशोध और हितों की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है, इसलिए चिंता न करें, खुश रहें।”

एक और ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा- ”उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि आपको के साथ जल्द ही पवित्र न्याय होगा। आपकी टीम और खास आपको बधाई। याद रखें कि जब कठिन समय आता है तो वह भी निकल जाता है। सत्यमेव जयते, जय हिंद।”

Politics of vendetta or politics of vested interests just don’t last long. Don’t worry, be happy!

‘AAP’ Aaye, ‘AAP’ Chhaye, ‘AAP’ hi ‘AAP’ Charcha ke Vishaye (talk of the town)!!

Hope wish & pray that you get divine justice soon, sooner the better .

‘AAP’ ki team aur khaas kar ‘AAP’ ko bahut bahut badhaai. Remember, when the going gets tough the tough get going.

Satyameva Jayate!

Jai Hind!

