भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एक भारतीय पत्रकार ने श्रीलंका के एक मंत्री से मुलाकात की और उनसे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ बोलने के लिए कहा। मंत्री ने यह कहते हुए बयान देने से मना कर दिया कि यह भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी।

हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे चार दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। शनिवार को उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहें। औपचारिक स्वागत के बाद हैदराबाद हाउस में राजपक्षे ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले राजपक्षे ने विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों देशों के पीएम ने संवाददाताओं को भी संबोधित किया था।

It is revealing that the correspondent of India Today TV met a Minister from Sri Lanka yesterday and tried to make him to criticise the CAA. The Minister declined to answer stating that it was an internal matter. Such is the patriotism of MSM

— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 9, 2020