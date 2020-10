राजनाथ सिंह के चीन का जिक्र न करने पर बोले स्वामी, मैं ऐसी पत्नियों को जानता हूं, जो पतियों का नाम नहीं लेतीं

अपने तीखे बयानों को लेकर हमेश खबरों में बने रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा संसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर तंज़ कसा है। एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार आशीष के सिंह ने लिखा कि कोई सीधे तौर पर चीन का नाम नहीं ले रहा है। इसपर बीजेपी नेता ने कहा कि पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती।

आशीष ने लिखा “किस ने भी चीन का नाम सीधे नहीं लिया है। ना ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ना ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, इसी के विपरीत यूएस सेसी ऑफ स्टेट एंड डेफ सेक्यि, दोनों ने चीन का नाम लेते हुए उनपर हमला किया है।” वरिष्ठ पत्रकार के इस ट्वीट पर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा “मैं ऐसी पत्नियों को जानता हूं, जो पतियों का नाम नहीं लेतीं”

बीजेपी नेता के इस ट्वीट पर कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया है। भट्ट साहब सनातनी नाम के एक यूजर ने लिखा “सुब्रमण्यम स्वामी जी के हिसाब से अमेरिका की वह बंदूक, जो वह हमारे कंधे पर रखकर चाइना पर निशाना साधना चाहता है हमें अपने कंधे पर रख लेनी चाहिए..याद रखिए पड़ोसी नहीं बदले जा सकते …बिना नाम लिए ही पेल रहे हैं तो नाम लेने की क्या जरूरत है?”

एक अन्य यूजर ने लिखा “स्वामी जी आपको बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मोदीजी के खिलाफ फालतू बात करने से आपकी ही बेइज्जती होगी, हमें भी देऊक होगा। आप मोदीजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कृपया अपनी इज्जत का खयाल रखें।

I know of wives who will not call their respective husbands by their names. https://t.co/TfbHfWxkEw

— Subramanian Swamy (@Swamy39) October 27, 2020