कोई जानता है, नई संसद के निर्माण के लिए Tata को कैसे चुना गया? 2G घोटाले जैसे तो नहीं हुआ चयन- बोले BJP सांसद

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। वे ट्विटर के माध्यम से अपनी ही सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। सोमवार को स्वामी ने नए संसद भवन के निर्माण को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस कंपनी के चयन को लेकर बीजेपी नेता ने सवाल खड़े किए हैं और इसकी तुलना 2जी घोटाले से की है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा “क्या किसी को पता है कि टाटा को नए संसद परिसर के निर्माण के लिए कैसे चुना गया था? क्या इसके लिए बोली लगी थी या 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले की तरह जो पहले आया उसे ही दे दिया गया?” स्वामी के इस ट्वीट पर कई यूजर्स अपनी प्रतिकृया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा “स्वामीजी आप कुछ भी कर लीजिये, लेकिन कभी वित्त मंत्री नहीं बन पाएंगे।” एक अन्य यूजर ने लिखा “अगर आप को इतनी दिक्कत है तो बीजेपी छोड़ क्यों नहीं देते, पीएम आप से ज्यादा समझदार हैं।”

Does anyone know how Tatas were selected for building the new Parliament complex? Was it by bids or like in 2G Spectrum scandal on first come first served basis ?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) December 14, 2020