सुब्रमण्यम स्वामी ने गौतम अडानी को बताया सबसे बड़ा एनपीए बकाएदार, बोले- जवाबदेही तय हो नहीं तो जाएंगे कोर्ट

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य ने उद्योगपति गौतम अडानी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अडानी ग्रुप के प्रमुख पर सबसे बड़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) बकाएदार होने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि गौतम अडानी को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाए या फिर वह जनहित याचिका दायर करेंगे। स्वामी ने ट्वीट कर गौतम अडानी को कठघरे में खड़ा किया है। गौतम अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। बता दें कि अडानी की कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपये का बैंक कर्ज होने की बात कही जाती है। इनमें विद्युत संयंत्र एवं वितरण, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्र के उद्योग शामिल हैं। ‘ब्लूमबर्ग’ के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2017 तक अडानी पॉवर पर कुल 47,609.43 करोड़ रुपये, अडानी ट्रांसमिशन पर 8,356.07 करोड़ रुपये, अडानी एंट पर 22,424.44 करोड़ रुपये और अडानी पोर्ट्स पर 20,791.15 करोड़ रुपये का कर्ज था। फोर्ब्स के अनुसार, 2017 में अडानी और उनके परिवार की कुल अनुमानित संपत्ति 11 अरब डॉलर थी। इसके साथ ही वे भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में दसवें स्थान पर थे।

The biggest NPA trapeze artiste in PSUs is Gautam Adani. It is time he is made accountable or a PIL is inevitable

— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 6, 2018