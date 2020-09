अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद JEE-NEET की परीक्षाएं टलवाने में नाकाम रहे राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुब्रमण्मय स्वामी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने मांग की है कि जीईई की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों का राज्यवार प्रतिशत बताया जाए। उन्होंने कहा कि ये मांग इसलिए है क्योंकि मंत्रालय ने बताया था कि कितने फीसदी लोगों ने परीक्षा पास डाउलोड किए थे।

भाजपा ने गुरुवार (3 सितंबर, 2020) को ट्वीट कर कहा कि शिक्षा मंत्रालय को आधिकारिक तौर पर बताना चाहिए कि राज्यवार कितने फीसदी लोगों ने जेईई परीक्षा में भाग लिया। ताकी पता चल सके अगले सप्ताह होने वाली नीट परीक्षा में से कौन सी आसान है। ये मांग इसलिए की गई है कि क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा के लिए एंट्री पास डाउनलोड करने वाले छात्रों का प्रतिशत बताया था। पीएम मोदी को इसपर संज्ञान लेना चाहिए।

स्वामी जेईई और नीट परीक्षाएं टलवाने के लगातार पक्षधर रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने इस संबंध में पीएम आवास पर फोन भी किया था। परीक्षा आयोजन से ठीक पहले 31 अगस्त को उन्होंने ट्वीट कर बताया कि आज सुबह मैंने नीट और जेईई परीक्षा टलवाने के लिए आखिरी बार कोशिश करने के लिए पीएम निवास पर फोन किया। कार्यालय के सचिव ने कहा कि वो मुझे दोबारा फोन करेगा। अगर परीक्षा टल जाती है तो मैं छात्रों को सूचित कर दूंगा। बता दें कि परीक्षाएं टालने के लिए उन्होंने एक बार तो यहां तक कह दिया था कि उनकी सरकार के लिए यह कांग्रेस के ‘नसबंदी’ जैसा मुद्दा बन जाएगा।

Ministry of Education must officially publish by States the % of students who took the JEE exam, which exam is simpler to administer than next week NEET. This demand is because the Ministry publicised the % who down loaded the admission entry pass. Thereafter PM must take a call

— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 3, 2020