दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी के एक कार्यक्रम को रद्द करने को लेकर यूनिवर्सिटी खबरों में है। दरअसल बाबरी कांड की बरसी पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यन स्वामी का एक कार्यक्रम होने वाला था, जिसे रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम रद्द होने पर भड़के स्वामी ने इसे असहिष्णुता की हद कहा है। उन्होंने कहा, ‘जेएनयू में असहिष्णुता की हद हो गई और अब हम समझ गए हैं कि जेएनयू का सहिष्णुता का क्या स्तर है। वहां जरूर वीसी पर दबाव बनाया गया होगा, इसी वजह से मेरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। शायद लेफ्ट विंग के छात्र मेरे तर्कों को सुनना ही नहीं चाहते।’ टाइम्स नाउ के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘लेफ्ट अब डर गया है क्योंकि सभी हिंदू अब एक हो चुके हैं।’ स्वामी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के वीसी काफी दुर्बल हैं, उन्होंने कार्यक्रम रद्द करने की कोई भी वजह नहीं बताई है।

Height of tolerance in JNU and now we know what the university’s tolerance level is. They must have mounted pressure on VC and most VCs are spineless so they cancelled my talk in JNU. Possibly the Left-wing students didn’t want to hear my arguments: @Swamy39 to CNN-News18 pic.twitter.com/9q1zimAO3c

