कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो गया है और उनके टीम के सदस्यों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें CJP के लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने सीजेपी के नेतृत्व पर निशाना साधा है। महेश जेठमलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सीजेपी का नेतृत्व एक होटल में विक्ट्री पार्टी मना रहा है, वहीं दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा हुई और उसके बाद तथाकथित युवा एक्टिविस्ट्स ने म्यूजिक ऑन किया और डांस करने लगे।

बीजेपी ने सीजेपी पर निशाना साधा

महेश जेठमलानी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता केया घोष ने कहा, “सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने एक बहुत जायज़ मुद्दा उठाया है। महेश जेठमलानी के उठाए सवालों का जवाब उन्हें देना ही होगा। आप उन्हें कॉकरोच, खटमल या मच्छर – कुछ भी कहें – लेकिन सौरभ दास का जो वीडियो सामने आया है, उसे देखिए; वे जश्न मना रहे हैं। जिन NEET छात्रों की जान गई या जिन्होंने आत्महत्या की- क्या वे उनकी मौत पर नाच रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि NEET से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनका एकमात्र एजेंडा मोदी सरकार का विरोध करना और उसे कमज़ोर करना था।”

महेश जेठमलानी ने क्या कहा?

महेश जेठमलानी ने X पर पार्टी का वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट में लिखा, “सच में? CJP लीडरशिप एक होटल में जीत की पार्टी दे रही है! दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा होने के बाद, इन तथाकथित यूथ एक्टिविस्ट ने म्यूज़िक चालू किया और नाचना शुरू कर दिया। और भी गंभीर सवाल- इस पूरे आंदोलन के दौरान ट्रैवल, खाना, रहने की जगह, सामान और लॉजिस्टिक्स का खर्च किसने उठाया? दिल्ली को उबाल पर रखने वाले लोगों को किसने पैसे दिए?”

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी वीडियो शेयर करते हुए एक X पोस्ट में लिखा, “यूथ के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करना बंद करो! इंडिया के यूथ के सामने तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है! तुम भूले हुए NEET सुसाइड विक्टिम्स और भूले हुए पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों के साथ पार्टी कर रहे थे! तुम पंजाब और कर्नाटक में यूथ पर हो रहे ज़ुल्म पर चुप हो! वे उन राज्यों में सरकार में हैं! केजरीवाल और राहुल के एजुकेशन मिनिस्टर्स से इस्तीफ़ा मांगो! यूथ ने तुम पर भरोसा किया था; अब उन्होंने तुम्हें कांग्रेस और AAP की बढ़ी हुई बांहों के तौर पर देखा है!”

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