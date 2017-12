शत्रुघ्न का फिर मोदी पर हमला, कहा- पाकिस्तान वाली कहानी के बजाए विकास पर दें जोर

बॉलीवुड अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर अपने बयानों से अपनी ही पार्टी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहते हैं। एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पाकिस्तान और कांग्रेस के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी गुजरात चुनाव में पाकिस्तान का हाथ होने वाले पीएम मोदी के बयान पर उन्हें जवाब दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “माननीय सर, किसी भी तरह चुनाव जीतो, क्या यह जरूरी है कि रोजाना राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नए, अनसुलझे और अविश्वसनीय कहानियों का समर्थन किया जाए? अब उन्हें पाकिस्तान उच्चायुक्त और जनरल से जोड़ रहे हैं? अविश्वसनीय।”

अपने अगले ट्वीट में सिन्हा ने लिखा “बजाए नए ट्विस्ट एंड टर्न और कहानियों के सीधा अपने वादों पर जाएं जो हमने किए थे, जैसे कि हाउसिंग डिवेलपमेंट, युवाओं को रोजगार देना, स्वास्थय और विकास मॉडल। माहौल को साम्प्रदायिक बनाना बंद करें और वापस स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ चुनावों में वापस जाएं। जय हिंद।” आपको बता दें कि बिना कोई सबूत जारी किए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालनपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान गुजरात चुनाव में दखलअंदाजी कर रहा है।

Hon’ble Sir!

Just to win elections anyhow, and that too at the fag end of the process, is it a must to come up with & endorse new, unsubstantiated & unbelievable stories everyday against political opponents? Now linking them to Pak High Commissioner & Generals?! Incredible!.1>2

