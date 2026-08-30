उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले में बीजेपी नेता संगीत सोम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव हत्या के मामले में भी जाति का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
संगीत सोम ने कहा कि अंकित बालियान हत्या निंदनीय है और उत्तर प्रदेश सरकार तथा प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं।
क्या कहा था अखिलेश यादव ने?
अंकित बालियान की हत्या के बाद अखिलेश यादव ने अपने X हैंडल पर कहा था कि इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय में आक्रोश है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव को जवाब दिया था। चौधरी ने कहा था कि हत्या जैसे संगीन अपराध में मृतक की जाति की तलाश करना अपने आप में संवेदनहीनता है।
संगीत सोम ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, “हत्या के इस मामले में भी अखिलेश यादव अपनी घृणित मानसिकता… राजनीतिक गिद्ध दृष्टि के तहत फिर से जाति का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं।” सोम ने कहा, “यह जाट समाज के युवा की हत्या नहीं है, वह समाज का ऐसा युवा चेहरा था जिसे जाति से नहीं जोड़ा जा सकता, अंकित बालियान किसी जाति का नहीं था, वह सबका था, हम सबका था।”
सोम ने कहा, “मैं अखिलेश यादव को कहना चाहता हूं कि आप वह समय भूल गए हैं क्या जब मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, युवाओं को मारा जा रहा था और सैफई में बैठकर आप नंगा नाच देख रहे थे, हीरोइन का डांस देख रहे थे।”
सात पुश्तें याद रखेंगी…
बीजेपी के पूर्व विधायक और पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी के जाने-पहचाने चेहरे संगीत सोम ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा नहीं हो सकता कि हत्यारा किसी भी कीमत पर बच जाए। उन्होंने कहा कि अंकित बालियान की हत्या मामले में दोषी को वह सजा मिलेगी कि सात पुश्तें याद रखेंगी।
जिम से बाहर निकलते वक्त कर दी थी बालियान की हत्या
बीते बुधवार की शाम को करीब पौने सात बजे अंकित बालियान शामली में एक जिम से बाहर निकल रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार चार हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं। गंभीर रूप से घायल बालियान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की पत्नी सीमा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने पति के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।