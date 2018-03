VIDEO:बीजेपी प्रवक्ता बोले- दक्षिण भारतीय श्रीदेवी के लिए उत्तर भारतीयों ने बहाए ज्यादा आंसू

उत्तर और दक्षिण राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे को लेकर टीवी पर चल रही बहस के दौरान एक भाजपा नेता ने श्रीदेवी की मौत का मुद्दा उठा दिया। भाजपा नेता ने कहा कि जब श्रीदेवी की मौत हुई थी, तब शायद उत्तर भारत के लोगों ने दक्षिण भारत के लोगों से ज्यादा आंसू बहाए थे। क्या उत्तर भारतीय राज्यों ने ये देखा था कि वह एक दक्षिण भारतीय थी। लेकिन भारत के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। भाजपा नेता के इस जवाब से न्यूज एंकर भड़क गए और कहा कि पैसे का श्रीदेवी की मौत से क्या संबंध है।

सीएनएन न्यूज18 के एक प्राइमटाइम कार्यक्रम के दौरान केन्द्र के राजस्व वितरण मॉडल पर दक्षिण भारतीय राज्यों की नाखुशी पर बहस चल रही थी। इस दौरान भाजपा की ओर से प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस की ओर से उसके प्रवक्ता संजय झा, वरिष्ठ पत्रकार आरके राधाकृष्णन और तारा कृष्णास्वामी मौजूद थे। इसी बीच बहस के दौरान तनेजा ने श्रीदेवी की मौत की बात की और कहा कि सिर्फ पैसा ही भारतीयों को एक नहीं करता है। बता दें कि इससे पहले दक्षिण भारत के कई नेता और मुख्यमंत्री भी केन्द्र के राज्यों को राजस्व वितरण मॉडल पर नाराजगी जता चुके हैं।

On the question of North-South divide, BJP’s @narendrataneja came up with an absurd logic. Acc to him, North Indians too shed tears after Sridevi’s death. He says it proves there is no divide, listen in to the bizarre analogy

Watch #FaceOff with @Zakka_Jacob on weeknights at 8pm pic.twitter.com/qDQT6VbibK

— News18 (@CNNnews18) March 24, 2018