कॉकरोच जनता पार्टी के 36 दिन तक चले प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रधान के इस्तीफे को CJP नेताओं और छात्रों के समूह ने अपनी जीत तो माना, लेकिन बीजेपी प्रधान के इस्तीफे को अपनी हार के रूप में नहीं देख रही है। दरअसल, पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि इस प्रोटेस्ट से सरकार और प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान तो जरूर हुआ है, लेकिन यह नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि वह चुनाव में हार का कारण बने।

‘CJP प्रोटेस्ट ने डैमेज किया, लेकिन चुनाव नहीं हारेंगे’

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोमवार को जब पहली बार संसद चली तो कई बीजेपी नेताओं ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि यह फैसला पहले लिया जा सकता था, क्योंकि इस पूरे मामले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की इमेज पर गहरा असर डाला है। हालांकि उन्हें कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं दिख रहा है क्योंकि विपक्ष इसका फायदा नहीं उठा पाया है। बता दें कि CJP प्रोटेस्ट के खत्म होने से सरकार ने राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि अब संसद भी सुचारू रूप से चलेगी और कई पेंडिंग बिल पेश भी होंगे और पास भी कराए जाएंगे। बीजेपी के नेता हालात का जायजा लेने में लगे हैं।

‘प्रोटेस्ट को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था’

बीजेपी के कई नेताओं का मानना है कि इस प्रोटेस्ट और प्रधान जी के इस्तीफे से जो नुकसान हुआ है उससे बचा जा सकता था, अगर यह जरूरी कदम समय रहते उठा लिए जाते। एक बीजेपी सांसद ने एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा कि इसे इतना लंबा खींचकर, हमने पार्टी और सरकार की अंदरूनी कमजोरियों को सामने आने दिया है।

‘कैबिनेट फेरबदल संसद शुरू होने से पहले ही हो जाता’

एक और सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि अगर कैबिनेट में फेरबदल पार्लियामेंट सेशन से पहले होता तो प्रधान को हटाया जा सकता था, जिससे उनके इस्तीफे की मांग पहले ही खत्म हो जाती। BJP के एक सीनियर नेता ने कहा कि दोनों ही काम लंबे समय से पेंडिंग हैं और विरोध प्रदर्शनों से जुड़ गए, जबकि असल में ऐसा नहीं है। हालांकि, अब दोनों को और एक का दूसरे पर क्या असर होता है, इसे अलग करना मुश्किल है।

‘स्टूडेंट को एड्रेस करने का फैसला पीएम का’

पार्टी के कई नेताओं का मानना ​​है कि PM मोदी का धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ने के लिए कहना यह दिखाता है कि “वह धर्म के सिद्धांतों” और “लोगों के भरोसे” से प्रेरित थे। पार्ट नेताओं ने प्रधानमंत्री के इस कदम की तारीफ तो की, लेकिन पार्टी सूत्रों ने माना कि सरकार में “सभी फैसले PM मोदी ही लेते हैं”। पीएम मोदी पिछले हफ्ते से इंस्टाग्राम पर स्टूडेंट्स को जो सीधा एड्रेस कर रहे हैं, उनकी यह कोशिश भी असर लाएगी। पार्टी के एक MP ने कहा कि हमारा यही मानना है कि प्रधानमंत्री अभी भी इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा कि CJP नेताओं के साथ बातचीत के लिए भेजे गए मंत्री जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीधे उन्हें रिपोर्ट कर रहे थे।

‘CJP ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी चिंता BJP करे’

पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा कि CJP के प्रोटेस्ट से सरकार और प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन इतना नहीं कि पार्टी चुनाव हार जाए, क्योंकि इसका चुनावी नुकसान तब नहीं होगा जब तक कोई विपक्षी पार्टी इसका फायदा नहीं उठा लेती। उन्होंने कहा कि CJP कोई ऐसी पॉलिटिकल ताकत नहीं है जिसकी BJP को चिंता करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस ने विरोध का नेतृत्व किया होता या वे इसका फायदा उठाने की स्थिति में होते तो यह राजनीतिक रूप से खतरनाक होता।”

NEET Protest: बिहार-असम में रिहा होंगे प्रदर्शनकारी, वापस होंगे मुकदमे; बंगाल में अभी फैसला नहीं

कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार मंगलवार तक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस लेने और कार्रवाई रोकने का लिखित आश्वासन नहीं देती है, तो वह अपना देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेगी। इसके कुछ घंटों बाद ही सोमवार को बिहार और असम सरकारों ने पेपर लीक के खिलाफ हालिया विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में दर्ज सभी मामले वापस लेने और गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की घोषणा कर दी। हालांकि, पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…