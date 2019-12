उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कानून-व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी की आलोचना के बाद बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना किए जाने के बाद पलटवार करते हुए सरकार के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा कि सपा सरकार के समय जो बिगड़ैल बच्चे थे वहीं अब अपराध कर रहे हैं। नेता ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन पर बयान दिया है। बीजेपी नेता ने अपने बयान में मुलायम सिंह यादव पर भी हमला बोला है।

बीजेपी नेता का सपा पर पलटवारः ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बुधवार (11 दिसंबक) को बस्ती के करमा देवी एजुकेशन ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत किया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ‘अखिलेश सरकार के समय में जो बिगड़ैल बच्चे थे वह आज अपराध कर रहे हैं। अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने कहा भी था कि बच्चों से गलती हो जाती है।’

Children spoiled during Akhilesh Yadav government are committing crimes: UP minister Rajendra Pratap Singh

