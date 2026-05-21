Saayoni Ghosh News: सिकंदराबाद नगर पालिका के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप दीक्षित ने तृणमूल कांग्रेस सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने के लिए 1 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की थी। इसके बाद अब उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है। दीक्षित ने कहा कि वह हिंसा में भरोसा नहीं करते और उन्होंने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखने के बाद की थी।

उन्होंने एक बयान में कहा, “मैं हिंसा में भरोसा नहीं करता, न ही हिंसा मेरे स्वभाव का हिस्सा है।” उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि घोष से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट 2015 की थी और सांसद ने इस पर पहले ही खेद व्यक्त कर दिया था। दीक्षित ने कहा, “इस संदर्भ में, मैं खेद भी व्यक्त करता हूं।” दीक्षित ने आगे यह भी कहा कि वह एक ऐसी परंपरा से आते हैं जो सभी जिंदा प्राणियों के प्रति करुणा और सम्मान सिखाती है।

दीक्षित ने कहा, “हम एक ऐसी परंपरा से संबंध रखते हैं जो पेड़ों को पानी देती है, पक्षियों को भोजन कराती है और यहां तक ​​कि चींटियों को चीनी भी देती है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि कोई भी देवी-देवताओं, संतों या पैगंबरों का अपमान न करे।” दीक्षित ने आगे कहा कि घोष से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

मैं खेद व्यक्त करता हूं- दीक्षित

दीक्षित ने कहा, “लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पहले ही माफी मांग चुकी हैं। इस संदर्भ में, मैं भी खेद व्यक्त करता हूं।”

सायोनी घोष ने क्या पोस्ट किया था?

मंगलवार को एक्स पर की गई एक पोस्ट में सायोनी घोष ने कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि सिकंदराबाद के एक नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता ने उनकी हत्या करने वाले को 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है।

सायोनी घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “यह धमकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रही है और मुख्यधारा के मीडिया में भी इसकी खबरें आई हैं। माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन और ओम बिरला से मेरा सवाल है, क्या भाजपा शासित राज्य में भाजपा के एक जन प्रतिनिधि द्वारा एक महिला, एक मौजूदा सांसद का सिर कलम करने के लिए इनाम घोषित करना, नए भारत में ‘नारी शक्ति वंदन’ का सही अर्थ है?”

सायोनी घोष ने आगे पोस्ट में लिखा, “पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी नेतृत्व ने महिलाओं की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया, वहीं अब एक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि को उनकी ही पार्टी के सदस्य से जान से मारने की खुली धमकी मिल रही है। क्या पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आयुक्त इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।”

वोट चोरी से हराई गईं ममता बनर्जी- सायोनी घोष

ने कहा, “हम हारे नहीं हैं बल्कि ममता बनर्जी को हराया गया है। ममता बनर्जी को वोटों की चोरी और लूट के जरिए हराया गया है। 2029 में बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता और 2031 में पश्चिम बंगाल की मां, माटी और मानुष उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे।” हार के बाद टीएमसी की क्या रणनीति होगी इस सवाल के जवाब में सायोनी ने कहा कि यह मैं आपको क्यों बताऊँ, यह पार्टी की अपनी स्टैटेजी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…