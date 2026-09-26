बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ में हाल में आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव पर कड़ा ऐतराज जताया है। जोशी ने शुक्रवार को अपने X हैंडल पर कहा कि किसी पवित्र स्थल पर ऐसे संगीत कार्यक्रम की अनुमति देना न केवल सांस्कृतिक मर्यादा का उल्लंघन है बल्कि पवित्र धाम की सुचिता पर सीधा हमला भी है।

मुरली मनोहर जोशी ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार से ऐसे आयोजनों पर रोक लगाकर देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने का आग्रह किया है।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ शहर में ‘संस्कृति हमारी धरोहर, हमारा भविष्य’ विषय पर दो दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था।

मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के साथ ही केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) भी संभाल चुके हैं।

जोशी ने कहा, “आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी द्वारा इस धाम की स्थापना हिमालयी पर्यावरण मे शांतिपूर्ण तरीके से भगवत भजन के लिए की थी। उल्लेखनीय है कि इस जगह पर शंख बजाना भी मना है परंतु हम उसे भूलकर शोर-शराबे वाले संगीत कार्यक्रमों का आयोजन कर भारतीय आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय मूल्यों की घोर उपेक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ में इतनी ऊंचाई पर हजारों लोगों के नाचने से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की भी उपेक्षा कर रहे है।”

बद्रीनाथ धाम में संगीत समारोह ( DJ concert) को अनुमति प्रदान करना ना केवल सांस्कृतिक मर्यादाओं का उन्लंघन है अपितु धाम की पवित्रता पर भी सीधा आघात है। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी द्वारा इस धाम की स्थापना हिमालयी पर्यावरण मे शांतिपूर्ण तरीके से भगवत भजन के लिए की थी उल्लेखनीय है… — Dr. Murli Manohar Joshi (@DrMurliManohar_) September 25, 2026

जोशी ने कहा कि यह इस बात का प्रतीक है कि अब देवभूमि को बाजारू संस्कृति के रूप में परिणीत किया जा रहा है।

शंकराचार्यों और महात्माओं से किया अनुरोध

जोशी ने कहा कि वह भारतीय संस्कृति के अनुयायियों तथा विशेषकर पूजनीय शंकराचार्यों और महात्माओं से अनुरोध करते हैं कि वे संस्कृति के इस क्षरण को रोकने के लिए प्रभावी आवाज उठाए। जोशी ने कहा, “हिमालय देवात्मा है, भगवान शंकर का निवास मां गंगा का उद्गम है इसे नाच ग्रह बनाना करोड़ो भारतीयों की आस्था पर गहरा आघात है।”

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द इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने क्या आपत्तियां दर्ज कराई थीं? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।