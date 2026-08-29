कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरण ‘Belonging: A Journey of Love’ के प्रकाशन के मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि इस मामले में दबाव डाला गया है और कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है।
दूसरी ओर, बीजेपी ने किताब की सामग्री और कांग्रेस के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस मामले में द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी जिसमें कहा गया था कि सोनिया गांधी द्वारा manuscript में संपादकीय बदलाव करने से इनकार करने के बाद प्रकाशक ने संस्मरण को प्रकाशित करने से कदम पीछे खींच लिए थे।
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से कहा, “सोनिया गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक संस्मरण है या काल्पनिक, यह लेखक और प्रकाशक के बीच में तय होगा… मुझे लगता है कि अगर आप संस्मरण के नाम पर उसका सियासीकरण करेंगे तो प्रकाशक हो या पब्लिक सवाल तो करेंगे… दिक्कत यह है कि आप संस्मरण के नाम सियासीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो संस्मरण के नाम पर फिक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे कहते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी।”
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने कहा कि सोनिया गांधी के संस्मरण के प्रकाशन को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा डर का झूठा माहौल बनाना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि स्पष्ट रूप से पाखंड भी है।”
केशवन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. नटवर सिंह की 2014 में प्रकाशित आत्मकथा ‘One Life Is Not Enough’ का हवाला देते हुए कहा, “इस किताब के कुछ हिस्सों से साफ पता चलता है कि मई 2004 में यूपीए सरकार के शपथ लेने से पहले हुई कुछ घटनाओं के विवरण को लेकर नेहरू-गांधी परिवार कितना असहज और परेशान था।” उन्होंने सवाल उठाया कि सोनिया गांधी नटवर सिंह की किताब में लिखी बातों को लेकर इतनी चिंतित क्यों थीं?”
मौजूदा विवाद से तुलना करते हुए केसवन ने सवाल उठाया, “सोनिया गांधी के संस्मरण के संदर्भ में असली सवाल यह है कि उनकी किताब के किन हिस्सों का फैक्ट-चैक जरूरी था और क्यों?”
कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा?
बीजेपी नेताओं के बयान पर कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, “पेंगुइन इंडिया ‘एग्जाम वॉरियर्स’ और आरएसएस पर कई किताबें प्रकाशित करने में बहुत खुश है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो अब इस बात से डर गए हैं कि भारत के लोग इस किताब को पढ़ेंगे।”
कांग्रेस सांसद डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, “लोकसभा और राज्यसभा के पिछले सत्रों के दौरान, राहुल गांधी ने खुद पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब का मुद्दा उठाया था, जिसे सरकार द्वारा पढ़ने से रोका जा रहा था, संभव है कि यहां भी उसी तरह का दबाव काम कर रहा है। इसीलिए यह सब हो रहा है।”
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी के संस्मरण “Belonging: A Journey of Love” से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS और मोदी सरकार के दौरान चीन के भारतीय क्षेत्र पर कब्जे से जुड़े हिस्से हटाने के लिए पेंगुइन इंडिया पर दबाव डाला गया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।