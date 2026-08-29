कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरण ‘Belonging: A Journey of Love’ के प्रकाशन के मामले में बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि इस मामले में दबाव डाला गया है और कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है।

दूसरी ओर, बीजेपी ने किताब की सामग्री और कांग्रेस के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस मामले में द इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी जिसमें कहा गया था कि सोनिया गांधी द्वारा manuscript में संपादकीय बदलाव करने से इनकार करने के बाद प्रकाशक ने संस्मरण को प्रकाशित करने से कदम पीछे खींच लिए थे।

बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से कहा, “सोनिया गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक संस्मरण है या काल्पनिक, यह लेखक और प्रकाशक के बीच में तय होगा… मुझे लगता है कि अगर आप संस्मरण के नाम पर उसका सियासीकरण करेंगे तो प्रकाशक हो या पब्लिक सवाल तो करेंगे… दिक्कत यह है कि आप संस्मरण के नाम सियासीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो संस्मरण के नाम पर फिक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे कहते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी।”

#WATCH | Delhi: On Penguin Random House India backing out of publishing Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi's memoir, BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi says, "Whether the book written by Sonia Gandhi is a memoir or fiction is a matter to be decided between the… pic.twitter.com/2O1KQh1M4T — ANI (@ANI) August 29, 2026

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने कहा कि सोनिया गांधी के संस्मरण के प्रकाशन को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा डर का झूठा माहौल बनाना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि स्पष्ट रूप से पाखंड भी है।”

केशवन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. नटवर सिंह की 2014 में प्रकाशित आत्मकथा ‘One Life Is Not Enough’ का हवाला देते हुए कहा, “इस किताब के कुछ हिस्सों से साफ पता चलता है कि मई 2004 में यूपीए सरकार के शपथ लेने से पहले हुई कुछ घटनाओं के विवरण को लेकर नेहरू-गांधी परिवार कितना असहज और परेशान था।” उन्होंने सवाल उठाया कि सोनिया गांधी नटवर सिंह की किताब में लिखी बातों को लेकर इतनी चिंतित क्यों थीं?”

The attempts by Congress leaders to spin stories and manufacture a false narrative of fear over the release of Smt. Sonia Gandhi’s memoir are not merely ironic — they are glaringly hypocritical. Excerpts from the late Shri. K. Natwar Singh’s 2014 autobiography ‘One Life Is Not… pic.twitter.com/Jye8sbjXde — C.R.Kesavan (@crkesavan) August 29, 2026

मौजूदा विवाद से तुलना करते हुए केसवन ने सवाल उठाया, “सोनिया गांधी के संस्मरण के संदर्भ में असली सवाल यह है कि उनकी किताब के किन हिस्सों का फैक्ट-चैक जरूरी था और क्यों?”

कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा?

बीजेपी नेताओं के बयान पर कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, “पेंगुइन इंडिया ‘एग्जाम वॉरियर्स’ और आरएसएस पर कई किताबें प्रकाशित करने में बहुत खुश है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो अब इस बात से डर गए हैं कि भारत के लोग इस किताब को पढ़ेंगे।”

Such a weak statement.



Penguin India is more than happy to publish “Exam Warriors” and several books on RSS.



No doubt there are those in the BJP government who have now become afraid of a book being being read by the people of India. https://t.co/JvmXD8FZV6 — Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) August 28, 2026

कांग्रेस सांसद डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, “लोकसभा और राज्यसभा के पिछले सत्रों के दौरान, राहुल गांधी ने खुद पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब का मुद्दा उठाया था, जिसे सरकार द्वारा पढ़ने से रोका जा रहा था, संभव है कि यहां भी उसी तरह का दबाव काम कर रहा है। इसीलिए यह सब हो रहा है।”

यह भी पढ़ें- सोनिया गांधी के संस्मरण पर क्यों छिड़ा विवाद?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी के संस्मरण “Belonging: A Journey of Love” से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS और मोदी सरकार के दौरान चीन के भारतीय क्षेत्र पर कब्जे से जुड़े हिस्से हटाने के लिए पेंगुइन इंडिया पर दबाव डाला गया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।