EVM हैकिंग: हैकर के दावे पर राजनीतिक हंगामा, बीजेपी बोली- कांग्रेस ने लंदन भेजा ‘डाकिया

अमेरिका में निर्वासित जीवन बीता रहे भारतीय हैकर सैयद शुजा के ईवीएम हैकिंग के दावे पर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने शुजा के दावे को खारिज किया है और इसे कांग्रेस का प्रोपगैंडा करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दलों को आगामी लोकसभा चुनाव में हार दिखने लगी है, इसी वजह से उन्होंने ईवीएम का शिगूफा छोड़ा है। सोमवार को लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएसन (यूरोप) के प्रेस-कॉन्फ्रेंस में सैयद शुजा ने स्काइप के जरिए ईवीएम हैक करने का सनसनीखेज दावा किया। इस प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। कपिल सिब्बल की मौजूदगी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कड़ा प्रहार किया।

नकवी ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस द्वारा प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को अपना डाकिया बनाकर लंदन भेजा था। उन्होंने कहा,”प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल का जाना संयोग नहीं है। उन्हें कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा भेजा गया। इन लोगों को भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने की सुपारी दी गई है। इस सुपारी को लेकर यहां से कोई डाकिया तो जाना चाहिए न। तो देखिए वो भेजा गया।”

MA Naqvi: Kapil Sibal didn't go by accident. He was sent by Congress, by Rahul Gandhi&Sonia Gandhi.Jin logon ko bhi desh aur desh ki loktantrik vyavastha ko badnaam karne ki supari di gayi hai,us supari ko lekar yaha se koi dakiya to jaana chahiye na. Two wo dakiya bheja gaya hai https://t.co/TtMEbzcYyu

— ANI (@ANI) January 21, 2019