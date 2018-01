कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की करीबी साध्वी खोसला के खिलाफ बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने केस दर्ज करवाने का फैसला लिया। मीनाक्षी लेखी ने साध्वी खोसला पर उनके ससुर प्राण नाथ लेखी के खिलाफ झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। साध्वी खोसला ने मीनाक्षी लेखी को ताना मारते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “काश, प्राण नाथ लेखी, आपके ससुर ने नाथु राम गोडसे को डिफेंड नहीं किया होता, जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की थी।” यह बात साध्वी ने लेखी के उस ट्वीट पर कही जिसपर मीनाक्षी ने लिखा था “हमारे राष्ट्र हीरो नेता जी सुभाष चंद्र बोस को सैल्यूट, काश वे हमारे पहले प्रधानमंत्री होते।”

वहीं साध्वी द्वारा मीनाक्षी लेखी के ससुर को लेकर किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा “असल जिंदगी और ट्विटर दोनों के जरिए झूठ और अफवाह फैलाना अपराध है। मैं इसकी शिकायत पुलिस और ट्विटर से कर रही हूं। चूंकि यह एक वेरिफाइड अकाउंट से आया है तो इसे पुलिस थाने में ही देखेंगे।” इस पर साध्वी ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा “यहीं अहंकार बीजेपी को नीचे लाएगा। सत्ता इनके सिर जा रही है। यह लोग 24*7 गांधीजी और नेहरू को गलता कह सकते हैं लेकिन आप उनपर उंगली उठाते हैं तो वे आपको पुलिस कार्रवाई की धमकी देकर डराएंगे।”

Spreading lies and rumours is an offence both in real life and on twitter , I am reporting this to the police and Twitter, since it has come from a verified handle, will see at the police station #Twitter #FakeNews https://t.co/l40HV2Z7tJ — Meenakashi Lekhi (@M_Lekhi) January 24, 2018

This arrogance is what will bring the BJP down. Power has gone to their head. They can abuse Gandhiji and Nehru 24*7 but if you point a finger at them, they they threaten with police action, etc. — Sadhavi Khosla (@sadhavi) January 24, 2018

मीनाक्षी लेखी के ट्वीट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक ने लिखा “इसे छोड़ना मत। कांग्रेस में लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में ओवरटाइम काम कर केवल फेक न्यूज डालते हैं”। एक ने लिखा “यह एक सीरियल एब्यूसर है। मेरी बीवी और मेरे लिए आपत्तिजनक बोला है। टीवी पर आती हैं तो कहती हैं कि बीजेपी समर्थक गंदा बोलते हैं। बहुत खुश हूं कि किसी ने एक्शन तो लिया।” एक ने लिखा “इन्होंने अरनब के शो डिबेट में भी चीख-चीखकर ‘देहाती औरत’ वाला झूठ बोला था। बिना तथ्यों को चेक किए बोलने से यही होता है।”

Don’t leave her! The @INCIndia is full of people working overtime to generate fake news under the leadership of their charismatic youth leader @OfficeOfRG — Lalitha (@n_lalitha) January 24, 2018

Also mam, she is a serial abuser. Abused me and my wife . On TV she comes and say “BJP supporters are abusive”. Glad someone took action.pic.twitter.com/PDnUATx5oB — Varun Sharma (@LogicalHindu_) January 24, 2018

