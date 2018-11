राजधानी दिल्ली में नवनिर्मित सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन स्थल पर रविवार (4 नवंबर) को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और उनके समर्थकों की आप सदस्यों के साथ कथित रूप से धक्कामुक्की हुई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने इस पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में कथित रूप से आमंत्रित नहीं करने को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी वहां कुछ आप कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई। आप विधायकों के साथ धक्का-मुक्की में उलझे दिल्ली भाजपा इकाई के प्रमुख मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्हें आप के एक विधायक ने गोली मारने की धमकी दी। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ पुलिसर्किमयों ने भी उनके साथ गलत व्यवहार किया। वहीं, आप विधायक अमानतुल्ला खान ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि मनोज तिवारी मंच पर चढ़ जाते तो वे सीएम केजरीवाल के साथ बदतमीजी कर सकते थे।

तिवारी ने कहा, ‘‘आप विधायक अमानतुल्ला खान ने मेरे साथ धक्का-मुक्की की। यह पूरी घटना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुआ। मैं इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाने जा रहा हूं। खान की जमानत तुरंत रद्द होनी चाहिए। मेरे साथ धक्का-मुक्की करने वाले पुलिसर्किमयों की पहचान हो गई है। इस क्षेत्र के अतिरिक्त डीसीपी-1 कह रहे हैं कि कुछ आप कार्यकर्ता घायल हो गए। मैं उन्हें महज चार दिन में दिखाऊंगा कि पुलिस ने क्या किया है।’’ भाजपा नेता और उनके समर्थक उद्घाटन समारोह स्थल पर पहुंचे थे। प्रदर्शन के समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां उपस्थित नहीं थे। पार्टी ने एक बयान में कहा कि आप विधायक अमानतुल्ला खान ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष पर हमला किया। हांलांकि, खान ने आरोपों से इनकार किया।

Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan pushed me (during the inauguration of Delhi’s Signature Bridge), the whole incident took place in the presence of Delhi CM. I am going to file an FIR over the incident. Khan’s bail should be cancelled immediately: BJP Delhi Chief Manoj Tiwari pic.twitter.com/nNs7NC8Fy7

वहीं, इस पूरे मसले पर पलटवार करते हुए आप विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा, “मनोज तिवारी को सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके बावजूद वे अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे। उन्होंने हमारे पोस्टर्स और होर्डिंग्स फाड़ दिए, काला झंडा दिखाया और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया। जब अरविंद जी आने वाले थे तब वे मंच के नजदीक आ गए लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। मनोज तिवारी जब मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया। उनके हरकत को देख ऐसा लग रहा था कि यदि वे मंच पर चढ़ जाते तो मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ बदतमीजी कर सकते थे या उनके उपर हमला कर सकते थे।”

When he (Manoj Tiwari) was trying to climb the stage I stopped him, I didn’t push him. It was obvious from his actions that if he was successful in climbing the stage he would have misbehaved or attacked CM and Deputy CM: Amanatullah Khan, AAP pic.twitter.com/knPWOtinAq

