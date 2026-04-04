टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रहे लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 4 अप्रैल 2026 को लिएंडर पेस ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दिसंबर 2025 में लियोनेल मेसी के GOAT टूर को संभालने के तरीके के लिए बंगाल की TMC सरकार की आलोचना की। लिएंडर पेस ने कहा कि अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, वह दुखद और बेइज्जती भरा था। लिएंडर पेस ने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा दूसरे खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।

दुखी हूं मेसी को अपमान झेलना पड़ा- लिएंडर पेस

लिएंडर पेस पहले TMC में भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा, “यह दुख की बात है कि मेसी को इतनी बेइज्ज़ती का सामना करना पड़ा। यह बहुत गलत था। अगर दादा सौरव गांगुली या उनके भाई स्नेहाशीष गांगुली ने इसे संभाला होता, तो वे उन्हें और राज्य के नाम को बचाते। अगर किसी खिलाड़ी को खेल मंत्री बनाया गया होता, तो ऐसा नहीं होता।”

लिएंडर पेस ने अपनी पहचान के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जब लोग उनसे सवाल करते हैं कि क्या वह बंगाली हैं तो उन्हें दुख होता है। उन्होंने कहा, “मेरा नाम सौरव गांगुली नहीं है, लेकिन मैं बंगाली और भारतीय हूं। जब कोई मेरी बंगाली पहचान पर सवाल उठाता है, तो मुझे दुख होता है। पॉलिटिक्स एक नया खेल है। मैं इसे क्लास, गरिमा, जुनून और देशभक्ति के साथ खेलूंगा। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा। मेरी मां बंगाली हैं, मेरे पिता पुर्तगाली ईसाई थे। सात महीने पहले उनका निधन हो गया, लेकिन हम सभी इसी देश के हैं।”

कोलकाता में अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए लिएंडर पेस ने कहा कि उनका जन्म इसी शहर में हुआ था। उन्होंने कहा, “टेनिस और स्पोर्ट्स में मेरा सफर कोलकाता के एक क्लब से शुरू हुआ। मैंने ला मार्टिनियर स्कूल में पढ़ाई की। कोलकाता मैदान में मैंने स्पोर्ट्स सीखा। देश के लिए खेलने की मेरे दिल में जो भावना है, वह मैंने यहीं से सीखी।”

‘बंगाल में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत’

बंगाल में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत का जिक्र करते हुए लिएंडर पेस ने कहा, “कोलकाता में स्पोर्ट्स का बहुत पोटेंशियल है। इस शहर का खेल में एक गौरवशाली है। जब मैं पैदा हुआ, तो मेरा सपना देश के लिए खेलना था। मैंने 40 सालों में जो मेहनत की, चाहे वह 20 ग्रैंड स्लैम हों या बच्चों को मोटिवेट करना, मैंने 40 साल तक स्ट्रगल किया। यहां सिर्फ़ दो स्टेडियम हैं- ईडन गार्डन्स और साल्ट लेक स्टेडियम। जो बच्चे दूसरे खेल खेलते हैं, बंगाल ने उन्हें क्या दिया है? बंगाल में डेविस कप के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, कोई इनडोर स्टेडियम नहीं है। गर्मियों या मॉनसून में, बच्चे 6-7 महीने तक नहीं खेल सकते। नॉर्मन प्रिचर्ड (भारत के लिए एक ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाले पहले एथलीट) का जन्म 1900 में यहीं हुआ था। 100 से ज़्यादा सालों में कोलकाता से सिर्फ़ चार ओलंपिक मेडल आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं हुआ है।”

लिएंडर पेस ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। पेस ने कहा, “पीएम मोदी ने मेरे से ‘बंगाल के बेटे’ के तौर पर बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि बंगाल ओल्ड-एज होम बन जाए। मैं बंगाल के युवाओं में जान डालना चाहता हूं, उन्हें ब्रेन-डेड या दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर नहीं होने देना चाहता। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एजुकेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े बिजनेस—मैं बंगाल का नाम दुनिया भर में फैलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने मेरी बात सुनी। पीएम मोदी ने स्पोर्ट्स और युवाओं के विकास पर फोकस करते हुए ‘सात विजन’ दिए।

लिएंडर पेस ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने बंगाल के एक लड़के को देश की सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा, “हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देश को सुपरपावर बनाने का लक्ष्य रखेंगे। 2036 तक, देश कुछ अलग हासिल करेगा।”

TMC में भी रह चुके हैं लिएंडर पेस

बता दें कि अक्टूबर 2021 में लिएंडर पेस TMC में शामिल हुए थे। लेकिन पांच साल बाद वो अब बीजेपी में आ गए हैं। उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें छोटा भाई बताया था। उन्होंने 2022 में गोवा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए प्रचार किया, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। बाद में जनवरी 2022 में घोषित पार्टी की 69 सदस्यों वाली गोवा राज्य कमेटी से उन्हें बाहर कर दिया गया।

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