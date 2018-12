केन्द्र की मोदी सरकार देश में बुलेट ट्रेन की महत्वकांक्षी योजना पर तेजी से काम कर रही है। साथ ही रेलवे को भी अपग्रेड और आधुनिक करने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब भाजपा की ही एक दिग्गज नेता ने रेलवे की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। दरअसल भाजपा की वरिष्ठ नेता और पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी कांता चावला ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर रेलगाड़ियों की बदहाल स्थिति पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल से इसकी शिकायत की थी।

इस वीडियो में भाजपा नेता ने देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बजाए रेलवे में ही सुधार की वकालत की। हालांकि अपनी ही पार्टी की दिग्गज नेता की नाराजगी से सकपकाई भाजपा बचाव की मुद्रा में आ गई है और अपने कार्यकाल के दौरान रेलवे में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दे रही है।

दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत बीते 22 दिसंबर को हुई, जब भाजपा नेता और अमृतसर सेंट्रल से विधायक लक्ष्मी कांता चावला अमृतसर सरयू-यमुना एक्सप्रेस रेलगाड़ी से अमृतसर से अयोध्या जा रहीं थी। अपनी इस रेलयात्रा के दौरान रेलगाड़ी में अव्यवस्था देखकर एक वीडियो शूट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से इसकी शिकायत की।

