‘…हिंदू दिवाली मनाएगा तो कोई पाप करेगा’, दिल्ली के ‘धमाकेदार’ सेलिब्रेशन पर BJP नेता को ‘गर्व’

देश की राजधानी दिल्ली में हर साल दिवाली के चलते प्रदूषण बढ़ जाता है। ऐसा ही इस बार भी हुआ है। देश में रविवार को दिवाली मनाई गई और दिवाली के अगले दिन यानी सोमवार को कई जगह पर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया था और सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति थी इसके बावजूद देर रात तक लोगों ने पटाखे जलाए। जहां एक तरफ लोग पटाखों के चलते प्रदूषण से परेशान है वहीं बीजेपी नेता ने इसे गर्व की बात बताई है।

आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दिवाली की रात फोड़े गए पटाखों को सही बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा “दिल्ली में हर तरफ धमाकेदार पटाखे चल रहे हैं, पटाखों पर बैन लगे, ऐसा नैरेटिव बनाया गया जैसे हिन्दू अगर दिवाली मनाएगा तो कोई पाप करेगा। दिल्ली में पटाखे वाली दिवाली से मैं बहुत खुश हूं और गर्व महसूस कर रहा हूं।”

I am so Happy & Proud to see full crackers wali Dhamakedar Diwali all across Delhi pic.twitter.com/XqFcvBM1Y7

