दिल्ली दंगों के आरोपी रहे भाजपा नेता कपिल मिश्रा का कहना है कि जब आप कहा है हिंदू, मुस्लिम जिहादी को मारेगा तो हम उसके साथ रहेंगे। कहा कि अगर किसी को लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति से भाजपा को फायदा हो रहा है तो मत लगाओ भारत तोड़ने के नारे, मत बोलो अफजल जिंदा के नारे, मत बोलो ऐसी बातें। कहा भारत तेरे टुकड़े के नारे लगाने बन्द कर दो, विवाद सीएए से था तो उसी की बात बोलते, भारत को तोड़ने की बातें क्यों करने लगे।

उन्होंने कहा कि कल कोई आतंकवादी आकर देश पर हमला कर दे तो आप उसे मासूम हेडमास्टर का बेटा बताओगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। कहा कि हम कोई ध्रूवीकरण की बात नहीं करते हैं। आप ऐसे नारे लगाते हैं तो हम विरोध करते हैं।

भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने अपने ऊपर दंगों के भड़काने के आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा कि यह सब सिर्फ प्रोपेगंडा है। कहा कि हमारे जिस भाषण के बाद दंगे फैलने के आरोप लगाए जा रहे हैं उसके तीन महीने पहले ही दिल्ली में दंगा शुरू हो चुका था। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया।

The Wire's @AjoyAshirwad & @IsmatAraa asked BJP's Kapil Mishra why he clapped when Hindutva extremist Yati Narsinghanand advocated killing Muslims.

First, he denied being there. Then, said he must learn Yati's 'reasons' & 'feelings' behind this incitement before condemning it! pic.twitter.com/0DfXhYKnHf

— Siddharth (@svaradarajan) February 24, 2021