उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि विरोध प्रदर्शन के लिये शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिये कब्जा स्वीकार्य नहीं है। शाहीन बाग में पिछले साल दिसंबर में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर शुरू हुआ धरना प्रदर्शन काफी लंबा चला था। न्यायालय ने कहा कि धरना प्रदर्शन एक निर्धारित स्थान पर ही होना चाहिए और विरोध प्रदर्शन के लिये सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर कब्जा करके बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा में डालने या उनके अधिकारों का हनन करने की कानून के तहत इजाजत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा वीडियो जारी कर कहा कि सड़क बंद कर इस आतंक फैलाना अब इस देश में नहीं चलेगा। कपिल मिश्रा वीडियो में कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया है ये दिल्ली की जनता की जीत है। ये उन सभी लोगों की जीत है जो सड़कें बंदकर विरोध के खिलाफ थे। सड़कें बंद करके झूठ फैलाना, आतंक फैलाना, दहशत फैलाना ये इस देश में नहीं चलेगा। ये माननीय सर्वोच्चय न्यायालय ने निर्णय दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा जो लोग सड़कें बंद करके लोगों को दफ्तर नहीं जाने दे रहे थे, बच्चों को स्कूल नहीं जाने दे रहे थे, इस देश का कानून और बाबा साहब का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है।

Supreme Court verdict on Shaheen Bagh is victory of people of Delhi

