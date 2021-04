दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के कभी बगलगीर रहे कपिल मिश्रा अब उनके लिए बड़ा सिर दर्द बन चुके हैं। अक्सर कपिल के निशाने पर दिल्ली की सरकार के साथ केजरीवाल रहते हैं। ताजा घटनाक्रम में कपिल ने कोरोना से दिल्ली में हुई मौतों के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार बताते हुउ उन पर केस दर्ज करने की मांग की है।

ई मेल पर की गई शिकायत में खुद को हिंदू इकोसिस्टम का संस्थापक बताते हुए कपिल मिश्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से दिल्ली के अस्पतालों में सैकड़ों जानें गईं। उन्होंने केजरीवाल पर ये भी आरोप लगाया है कि जयपुर गोल्डन जैसे अस्पताल जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी उन्हें ऑक्सीजन न देकर उसे दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया। बीजेपी नेता का कहना है कि यह आपराधिक लापरवाही है। दिल्ली सीपी एसएन श्रीवास्तव को भेजी मेल में उन्होंने कहा- पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।

आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कपिल ने सीएम को आपराधिक उपेक्षा का आरोपी बताया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री की आपराधिक लापरवाही के कारण ही दिल्ली में सैकड़ों लोगों की जान गई। उन्होंने कमिश्नर से तीन विषयों पर जांच करने का आग्रह किया है। ये हैं, लापरवाही से हुई मौतें, विज्ञापन में भ्रष्टाचार और पीड़ितों को मुआवजा।

To file FIR against Delhi CM Kejriwal for causing several deaths by criminal negligence

mailed complaint to @CPDelhi for criminal investigation into :

1. Deaths due to negligence

2. Corruption in advertisement

3. Compensation to victims@AdvYuktiRathi @advmonikaarora pic.twitter.com/0bPgzSX9PC

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) April 28, 2021